Consolider dans la partie supérieure contre la Russie

01.08.2021 à 21h00 CEST

L’équipe espagnole de handball féminin clôture la phase de groupes contre la Russie avec pour seul objectif de consolider sa deuxième place du groupe. La défaite inattendue contre la Hongrie ne lui a laissé aucune option en tête du classement. En l’absence de la cinquième et dernière date, L’Espagne est troisième avec quatre points après avoir également chuté lors de ses débuts contre la Suède (24-31) et battu la France (25-28) et le Brésil (27-23).

Ceux de Carlos Viver, qui sont arrivés à l’épreuve olympique avec l’affiche des finalistes mondiaux, affrontera un duel vital contre l’équipe russe connaissant le résultat de France – Brésil : Français et/ou Brésilien seraient placés quasiment au dessus de l’Espagne. Un match nul laisserait la sélection des quatre premières places avant de s’attaquer à l’est.

L’objectif principal est de répéter ce qui s’est passé à Londres 2012 : elles ont atteint les demi-finales du tableau et sont revenues en Espagne avec une médaille de bronze sous les bras, jusqu’à présent la seule médaille olympique de l’histoire du handball féminin. A Rio de Janeiro 2016, où ils ne sont arrivés avec de bons résultats ni en Coupe du monde ni en Europe, les Espagnols n’ont pas pu passer la barrière des quarts de finale (6e place).

Les Warriors, un peu moins préférés

Les guerriers face à leur cinquième participation aux Jeux Olympiques. Hôtesses à Barcelone 1992, la délégation espagnole de handball féminin a commencé à s’installer au niveau olympique à partir d’Athènes 2004, avec le seul mais de Pékin 2008 : l’Espagne n’a pas réussi et ont dû attendre Londres 2012, où ils ont atteint une troisième place historique.

L’Espagne est, avec d’autres équipes comme la Norvège, les Pays-Bas ou la Suède, l’un des principaux prétendants au tableau des médailles olympiques.. Même si les défaites contre la Suède et la Hongrie lui ont fait perdre de la vitesse dans les pronostics : La Russie et la France sont également entrées dans la torna et sont des alternatives aux norvégiens et aux néerlandais, qui ont dominé l’autre groupe d’une main de fer.