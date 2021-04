Les produits financiers destinés à l’accès au dernier kilomètre doivent être de petite taille et de courte durée, visant à répondre aux besoins spécifiques de la population.

Le concept de Mahatma Gandhi de Gramodaya, Antodaya et Sarvodaya capture la véritable essence de tout progrès et développement économiques. Ces termes peuvent être approximativement traduits par l’élévation de l’Inde rurale, du dernier kilomètre et l’élévation de tous. Aujourd’hui, cela est particulièrement vrai que jamais parce que pour que l’Inde brille de mille feux, l’Inde rurale doit progresser. Il devient de plus en plus clair que la «croissance inclusive» est indispensable pour faciliter le cheminement de notre pays vers le progrès économique. L’Inde, qui abrite l’un des systèmes bancaires les plus fragmentés, a déployé des startups financières du nouvel âge pour élargir sa portée, poussant ainsi l’agenda de l’inclusion financière. Cependant, dans une population largement géo-distribuée comme la nôtre, l’inclusion financière a été un énorme défi en raison de facteurs tels que: les influences socio-économiques, l’inhibition de l’adoption de la technologie, les coûts de distribution et d’exploitation élevés et le manque de croissance inclusive, entre autres.

La plupart de la population indienne vit dans des villages, il est impératif qu’un réseau solide soit en place – à la fois numérique et assisté – pour permettre aux bénéficiaires d’en profiter. Les personnes vivant dans les zones rurales ont particulièrement besoin de services financiers pour une gamme de produits – comme la facilité d’accès à l’épargne, au crédit, à l’éducation, au fonds de roulement pour l’entrepreneuriat et pour des raisons de protection comme l’assurance maladie. Plusieurs contraintes telles que le coût élevé de l’infrastructure financière dans ces domaines, le manque de connaissances financières et les coûts de transaction élevés découragent également les gens de déposer de l’épargne, privant ainsi les ménages de la possibilité de se constituer des actifs financiers. La clé est de permettre aux banques d’être indépendantes de leur localisation, en veillant à ce que, quel que soit l’endroit où les gens se trouvent, ils aient accès à des facilités financières.

Les Fintechs pilotent le wagon d’inclusion avec leurs solutions technologiques. Ils deviennent rapidement le visage des possibilités d’inclusion financière, en particulier dans un pays économiquement diversifié et en développement comme le nôtre. L’histoire de croissance de l’industrie fintech en Inde – en raison de ses capacités et de son agilité – indique une énorme opportunité de marché des services financiers qui n’a pas été exploitée. Les innovations technologiques visant à briser les barrières de la fracture urbaine-rurale sont en mesure de faire entrer davantage de personnes timides dans le domaine de l’inclusion financière. Avec un nombre croissant de startups, un écosystème mûr et une position gouvernementale favorable, il va sans dire que la fintech est là pour rester et se développer davantage. L’idée est de pousser l’industrie fintech vers une voie où elle devrait faire la différence – au-delà d’un marché facilement accessible de la clientèle urbaine avertie en technologie.

L’obstacle de l’accessibilité dans les régions mal desservies est en grande partie abordé par les services bancaires à distance – par le biais de correspondants commerciaux (BC), de terminaux de point de vente et de services bancaires mobiles. Leur utilisation n’a fait que s’intensifier depuis la pandémie – avec de plus en plus de personnes adoptant des canaux comme le système de paiement activé Aadhaar (AePS) ou les micro GAB pour retirer de l’argent et accéder aux fonds DBT (transfert direct de bénéfices) dans les mois de pointe du verrouillage lorsque les mouvements étaient fortement limités.

Pour générer un attrait au sein de la strate rurale, les gouvernements et les fournisseurs doivent suivre de près les modèles d’adoption et comprendre les besoins des clients pour les amener dans le champ de l’inclusion financière. L’un des principaux obstacles à leur accès aux canaux bancaires formels est leur flux de revenus irrégulier qui les empêche d’obtenir des prêts bancaires, d’épargner pour récolter des intérêts et même d’acheter des polices d’assurance, qui comportent généralement des primes élevées. La sachetisation des services est un moyen d’atteindre le bas de la pyramide – en personnalisant les offres financières pour qu’elles soient abordables pour atteindre leurs objectifs futurs. Cela permettra aux communautés situées en dehors du giron financier d’épargner, d’emprunter et d’investir en toute sécurité. Cela les épargnera pour les éventualités futures et les canaux de prêt sans scrupules, qui les poussent souvent plus loin dans le piège de la dette.

Les produits financiers destinés à l’accès au dernier kilomètre doivent être de petite taille et de courte durée, visant à répondre aux besoins spécifiques de la population. La sachetisation n’est pas un concept nouveau – elle a déjà transformé le secteur des produits de grande consommation (pensez aux sachets de shampoing) – aidant les services à passer du luxe à l’abordabilité. Grâce à ces «micro» tailles, un changement systémique peut être apporté dans leur mentalité en matière d’assurance, d’investissements et même de prêts. Avec l’aide d’API et de plates-formes plug-and-play, ils peuvent desservir un segment considérable de la population grâce à des transactions personnalisées à faible valeur et à volume élevé. Prenons le cas des télécommunications; des packs de recharge de plus petite valeur sont demandés par rapport aux recharges de plus grande valeur.

Accessibilité, convivialité, convivialité, interopérabilité, prise de décision rapide et traitement rapide sont des facteurs clés pour offrir des services financiers dans un sachet. Cela nécessiterait également un changement d’approche dans l’état d’esprit des fournisseurs, passant d’une offre basée sur push à une offre basée sur pull. Le processus permettra de répondre à des besoins spécifiques et contextuels en modifiant les offres de produits de base.

Cette cohorte, bien que souvent sous-bancarisée et non bancarisée, mais très ambitieuse, est exposée aux tendances grâce à la connectivité Internet et aux smartphones. À l’heure où les grandes entreprises ont été notoirement frappées par une série de défauts de paiement, qui sont généralement bénéficiaires de prêts bancaires importants, les régions rurales émergent comme les sauveteurs du flux économique en stimulant la consommation et c’est sur l’écosystème bancaire de s’assurer que il a un effet multiplicateur. En fin de compte, ce n’est qu’à travers Gramodaya et Antyodaya, que nous pouvons amener une ère de Sarvodaya. Et la sachetisation est la voie à suivre!

Anand Kumar Bajaj est le directeur général et PDG de PayNearby. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

