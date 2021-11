Consommer de l’alcool dans un lieu privé sans causer de nuisance n’est pas une infraction, selon la Haute Cour du Kerala

Kumar avait approché le tribunal pour demander l’annulation du FIR déposé contre lui en 2013. (PTI)

La Haute Cour du Kerala a statué que la consommation d’alcool dans un lieu privé sans causer de nuisance ou de gêne à qui que ce soit ne peut être une infraction. Le tribunal a également déclaré que la simple odeur d’alcool ne peut pas signifier que la personne était en état d’ébriété. La Haute Cour a rendu le verdict dans une affaire impliquant un fonctionnaire.

« Consommer de l’alcool dans un lieu privé sans causer de nuisance ou de gêne à qui que ce soit n’entraînera aucune infraction. La simple odeur d’alcool ne peut pas non plus être interprétée comme signifiant que la personne était en état d’ébriété ou était sous l’influence d’alcool », a déclaré la Haute Cour du Kerala dans son ordonnance rendue le 10 novembre.

Prononçant le verdict, la juge Sophy Thomas a ordonné l’annulation du FIR contre un fonctionnaire de 38 ans, Salim Kumar. Kumar avait approché le tribunal pour demander l’annulation du FIR déposé contre lui en 2013. La police avait enregistré une affaire en vertu de l’article 118 (A) de la loi sur la police du Kerala (KP) contre Kumar, affirmant qu’il avait été appelé au commissariat pour identifier un accusé, il était sous l’emprise de l’alcool, a rapporté le PTI.

Kumar a déclaré dans son plaidoyer que la police l’avait appelé à sept heures du soir pour identifier un accusé, contre lequel une affaire avait été enregistrée en vertu de l’article 353 de l’IPC et de l’article 20 de la Kerala Protection of River Banks and Regulation of Removal of Sand Act. (en abrégé « la loi sur le sable »). Il a ajouté qu’étant donné que l’accusé était un étranger, il ne pouvait pas l’identifier. Suite à cela, la police a enregistré ce crime en vertu de la loi KP. L’article 118 (A) de la loi KP traite de la peine infligée en cas de violation grave de l’ordre public ou de danger.

Le tribunal a noté qu’afin d’attirer une infraction punissable en vertu dudit article de la loi KP, une personne doit être trouvée dans un lieu public en état d’ébriété ou en état d’émeute, incapable de s’occuper d’elle-même.

