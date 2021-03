Conspiracy Theory No More – New York déploie un programme de passeport pour les vaccins ⋆ .

par Matt Agorist, The Free Thought Project:

Ce qui a été qualifié de théorie du complot désordonnée l’année dernière est devenu une réalité aujourd’hui.

Le gouverneur Andrew Cuomo, criminel des droits humains non inculpé, a annoncé cette semaine que New York a déployé le premier programme de passeport vaccinal COVID du pays avec l’introduction du «Pass Excelsior».

Selon les rapports, le passeport vaccinal COVID-19 est déjà prêt à être utilisé dans des dizaines de sites dans tout l’État, y compris au Madison Square Garden. Bien qu’annoncé comme une mesure «volontaire», les représentants de l’État de New York indiquent clairement que le fait de ne pas participer au programme se traduira par un individu essentiellement exclu de la société.

«Les New-Yorkais ont prouvé qu’ils pouvaient suivre les directives de santé publique pour contrer le COVID, et le Pass Excelsior innovant est un autre outil de notre nouvelle boîte à outils pour lutter contre le virus tout en permettant à davantage de secteurs de l’économie de rouvrir en toute sécurité et de protéger les informations personnelles», »A déclaré Cuomo en présentant le passeport vaccinal. «La question de ‘santé publique ou économie’ a toujours été un faux choix – la réponse doit être les deux. Alors que de plus en plus de New-Yorkais se font vacciner chaque jour et que les principaux indicateurs de santé publique continuent d’atteindre régulièrement leurs taux les plus bas depuis des mois, le premier Pass Excelsior du pays annonce la prochaine étape de notre réouverture réfléchie et fondée sur la science. «

Bien sûr, les lecteurs de The Dossier savent maintenant que le gouverneur Cuomo a un petit problème de réputation, pour le moins dire, et que la région métropolitaine de New York a eu les pires résultats COVID-19 de tous les domaines des États-Unis.

L’application mobile «Excelsior Pass» affichera une coche verte si la personne a été vaccinée ou testée négative au COVID-19. Un «x» rouge signifie qu’ils n’ont pas satisfait à cette norme.

L’application de passeport pour les vaccins de l’État de New York a été conçue par IBM, la multinationale de technologie – avec une histoire très sombre – qui a récemment vendu ses activités informatiques et serveurs à une société chinoise. La presse institutionnelle, pour sa part, s’est efforcée de prétendre aveuglément que votre vie privée sera protégée, malgré l’absence d’indications ou d’informations vérifiables que tel est effectivement le cas.

On ne sait toujours pas comment IBM sécurise les informations de santé sensibles des résidents de New York. Ils prétendent le faire grâce à l’utilisation de la technologie blockchain, ce qui n’a pas vraiment de sens quand on comprend ce qu’est réellement une blockchain.

La blockchain a été inventée par le (s) fondateur (s) de Bitcoin, la monnaie numérique open source populaire qui a gagné en popularité ces dernières années. Sur le réseau Bitcoin, la blockchain sert d’archive de transactions vérifiable et accessible au public. Cette archive de transactions est connue sous le nom de grand livre. Il est open source et toute personne disposant d’une connexion Internet peut y accéder. L’essentiel est que la technologie blockchain * ne * protège pas * la confidentialité et cela n’a jamais été son objectif.

Pourtant, de grandes entreprises ont tenté de tirer parti du succès de Bitcoin et de démontrer qu’elles implémentaient certaines de ses fonctionnalités dans leur entreprise, du moins du point de vue du marketing et des relations publiques. La blockchain, en 2021, s’est transformée en un mot à la mode d’entreprise signifiant beaucoup de choses, voire rien du tout, et IBM n’a pas précisé comment sa «blockchain» fait quoi que ce soit pour sécuriser les informations sensibles. Pour les organisations de surveillance, l’utilisation de la «blockchain» pour promouvoir l’innovation technologique revendiquée sert régulièrement de drapeau rouge pour les pratiques commerciales louches.

The Intercept a publié un long article sur les nombreux problèmes de confidentialité entourant le «laissez-passer de santé numérique» d’IBM. Leur principal domaine d’examen semble être la réalité selon laquelle l’application n’a fait l’objet d’aucun audit public ni de surveillance dans son développement et son déploiement financés par l’État.

«Gov. Cuomo nous a donné des captures d’écran de l’interface utilisateur, mais il n’a même jamais publié de politique de confidentialité », a déclaré Albert Fox Cahn, directeur exécutif du projet de surveillance de la technologie de surveillance, à Intercept. « Nous n’avons aucune idée de la manière dont ces données peuvent être suivies. »

