Constellation Network appliquera la blockchain pour l’analyse de la vente au détail lors de l’acquisition de la startup SaaS Dor » CryptoNinjas

Constellation, une infrastructure distribuée qui connecte le big data à la blockchain, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Dor, une startup qui aide les marques de vente au détail à se développer en leur permettant d’améliorer les résultats de leurs clients via sa solution d’analyse de données qui leur permet de mieux comprendre le trafic en magasin.

Avec l’acquisition, Constellation est en mesure d’acquérir et de codifier les volumineuses données de trafic piétonnier de Dor et de relier ces données à d’autres grands ensembles de données sur les consommateurs.

Équipée de ces données, la société fournira un nouvel aperçu des habitudes de consommation de millions de consommateurs sans compromettre la confidentialité. En combinant son infrastructure de nœuds mobiles existante et le matériel de Dor, Constellation vise à créer le plus grand réseau maillé de la blockchain.

« L’acquisition d’une entreprise de matériel et de logiciels axés sur les données nous aidera à accroître l’utilité du réseau de Constellation. Grâce à sa technologie de pointe, Dor fournit des données critiques qui permettent à des milliers de magasins de détail aux États-Unis et au Canada d’améliorer l’expérience client. Avec cette acquisition et les données que nous pouvons obtenir avec les capteurs thermiques à piles et cellulaires de Dor, nous pouvons mettre des millions de points de données mensuels dans notre réseau. Cette acquisition donne le coup d’envoi à notre vision et à notre ambition de fusionner les entreprises de cryptographie avec les entreprises traditionnelles. »

– Ben Jorgensen, PDG de Constellation

Constellation + Dor

Une startup basée à San Francisco, Dor poursuivra ses activités de vente au détail tout en travaillant avec Constellation pour développer de nouveaux produits axés sur la blockchain.

Dor a été fondée par deux anciens ingénieurs d’Apple en 2015 et financée par des sociétés de capital-risque de premier plan, notamment Zetta Ventures, Bolt Ventures, BCV, Conductive Ventures, RevTech Ventures, Precursor Ventures et Vertex Ventures dans les tours Seed et Series A avec un investissement total de plus plus de 15 millions de dollars.

« Les données fournies par Dor permettent aux détaillants d’apporter des modifications pour mieux optimiser les performances de leurs magasins. Dans un monde où les magasins utilisent une quantité infinie d’expériences et de tactiques pour augmenter les ventes, il n’y a aucun moyen de déterminer quelles méthodes fonctionnent à moins de disposer des données qui peuvent les sauvegarder. Constellation nous aidera à rationaliser ces données en plus d’explorer de nouvelles possibilités dans le monde de la crypto-monnaie et de la technologie de grand livre distribué. »

– Michael Brand, PDG de Dor

Modèle de blockchain qui prend en charge un monde de nouvelles applications

Contrairement aux blockchains telles que Bitcoin et Ethereum, qui font face à des défis d’évolutivité en raison de leurs réseaux linéaires, le réseau Constellation est basé sur un modèle de graphe acyclique dirigé (DAG).

Ce modèle forme une base de données de nœuds dans une structure en treillis décentralisée qui peut gérer des millions d’entrées de données et croître de manière exponentielle à mesure que la quantité de données augmente.

Avec la croissance combinée du réseau Hypergraph de Constellation et de l’innovation matérielle de Dor, l’acquisition jette les bases de nouveaux développements dans la technologie blockchain et des intégrations dans des applications du monde réel et une infrastructure renforcée.

Plus de 2 000 détaillants s’appuient sur la technologie de Dor pour prendre des décisions exploitables et fondées sur des données basées sur des informations sur le trafic piétonnier. Le compteur thermique de trafic piétonnier de Dor compte les signatures thermiques des visiteurs du magasin et est pris en charge par ses algorithmes d’apprentissage automatique exclusifs pour maintenir et augmenter les taux de précision.

Le capteur Dor’s est une solution pelable et collante qui utilise une connexion cellulaire, ce qui facilite et sécurise l’installation pour les détaillants indépendants et les entreprises. Le capteur thermique de Dor suit les clients de manière anonyme, il n’y a donc aucun risque de compromettre la confidentialité des clients.

L’acquisition de Dor reflète la vision de Constellation de diriger un réseau maillé mondial sur des appareils distribués. Désormais, Constellation aura la capacité de déployer sa technologie dans le secteur de la vente au détail et d’exploiter la taille importante du marché des magasins physiques en étendant son réseau avec des nœuds mobiles pour les transactions.