Constellation obtient des informations avec l’acquisition de Dor | Invezz

Constellation, un hub d’infrastructure distribuée qui relie le big data et la blockchain, a acquis la startup Dor, qui aide les marques de vente au détail à se développer en améliorant les résultats des clients grâce à l’analyse de données pour le trafic en magasin. Dor et Constellation travailleront ensemble pour développer de nouveaux produits axés sur la blockchain.

Des sociétés de capital-risque de premier plan financent un tour de table Dor Series A de plus de 15 millions de dollars

Fondée par deux anciens ingénieurs d’Apple en 2015, Dor a terminé les tours de financement Seed et Series A évalués à plus de 15 millions de dollars au total. Parmi les entités qui ont participé au financement figuraient la BCV, Vertex Ventures, Zetta Ventures et d’autres sociétés de capital-risque de premier plan.

Constellation pour acquérir et encoder une grande quantité de données de trafic piéton

À la suite de l’acquisition, Constellation gérera et connectera les vastes données de trafic piétonnier de Dor avec d’autres grands ensembles de données sur les consommateurs. Cela fournira des informations détaillées sur les habitudes de consommation de millions de consommateurs, mais pas au détriment de la vie privée.

Le centre d’infrastructure est idéalement positionné pour construire le plus grand réseau maillé sur la blockchain en combinant le matériel de Dor avec son infrastructure de nœuds mobiles existante.

Ben Jorgensen, PDG de Constellation, a commenté :

Grâce à sa technologie de pointe, Dor fournit des données critiques qui permettent à des milliers de magasins de détail aux États-Unis et au Canada d’améliorer l’expérience client et, en fin de compte, de développer leurs activités. Avec cette acquisition et les données que nous pouvons obtenir des capteurs thermiques à piles et à piles de Dor, nous pouvons mettre des millions de points de données mensuels sur notre réseau. Cette acquisition met en branle notre vision et notre ambition de fusionner les entreprises de cryptographie avec les entreprises traditionnelles.

Le PDG de Dor, Michael Brand, a déclaré :

Dor a des dizaines de millions de points de données par mois. Les données fournies par Dor permettent aux détaillants d’apporter des modifications pour mieux optimiser les performances de leurs magasins. Dans un monde où les magasins utilisent un nombre infini d’expériences et de tactiques pour augmenter les ventes, il n’y a aucun moyen de déterminer quelles méthodes fonctionnent à moins d’avoir les données pour les sauvegarder. Constellation nous aidera à optimiser ces données, ainsi qu’à explorer de nouvelles possibilités dans le monde des crypto-monnaies et de la technologie des registres distribués.

Constellation élimine les problèmes d’évolutivité

Comme il est basé sur un modèle de graphe acyclique dirigé (DAG), le réseau Constellation n’est pas confronté à des problèmes d’évolutivité. Ce modèle crée une base de données de nœuds décentralisée, qui augmente avec le volume de données et peut gérer des millions d’entrées. La technologie de Dor aide plus de 2 000 détaillants à prendre des décisions rapides, pratiques et fondées sur des données basées sur les données de circulation piétonnière.

