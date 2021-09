Consternation dans les réseaux pour le dernier produit retiré par Mercadona | La vie

in

Ces bouchons d’oreille en mousse, conçus pour isoler du bruit, ont disparu des rayons de Mercadona et des centaines d’utilisateurs se plaignent sur les réseaux.

Mercadona Elle compte des millions de clients fidèles qui achètent généralement presque les mêmes produits chaque semaine, et qui n’hésitent pas à en essayer de nouveaux qui ne sont pas exactement de la nourriture, et le dernier produit retiré par la chaîne de magasins a provoqué un malaise dans les réseaux.

Et c’est qu’il y a des gens qui, en raison de circonstances professionnelles ou personnelles, ont plus de difficultés à dormir que d’autres, et c’est pourquoi ils utilisent des éléments tels que des bouchons d’oreille pour pouvoir s’endormir, car tout bruit peut les réveiller.

Et bien sûr, lorsqu’un produit de santé aussi important que les bouchons d’oreilles disparaît des bornes Mercadona, cela pousse des centaines de personnes à se rendre sur les réseaux sociaux pour demander à la chaîne de magasins de les remplacer au plus vite.

Pourquoi les avez-vous retirés ? Ils me disent dans un magasin à Madrid qu’ils ne les ramèneront pas… Ceux d’entre nous qui travaillent la nuit dépendent d’eux 🥲 – Dani Bermejo (@daniel_bermejo) 30 août 2021

C’est ce qui s’est passé avec les bouchons d’oreilles de la marque Docteur Saint, des bouchons d’oreilles en mousse qui sont la meilleure isolation contre le bruit, qui facilitent la concentration dans le sport et les études et qui aident à s’endormir.

Il semble qu’ils ont vraiment fonctionné, car en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a des centaines de personnes qui font pression sur Mercadona pour les ramener dans leurs rayons.

Bonjour, mais pour le moment nous n’avons pas de bouchons d’oreilles antibruit, nous travaillons à en avoir de nouveaux bientôt, mais nous n’avons pas encore de date d’incorporation. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée, merci. – Mercadona (@Mercadona) 8 septembre 2021

Ouais, ces plugs étaient les meilleurs ! pour les revendre s’il vous plait ! – natanatalia (@natanatalia) 8 septembre 2021

@Mercadona Bonjour ? Avez-vous retiré les bouchons d’oreilles en mousse anti-bruit pour toujours ? J’ai besoin que tu reviennes s’il te plait !!! Pour étudier et isoler le bruit la nuit, ils sont mes basiques indispensables. – ysiad_ela (@_Alejandra_Ruiz) 24 août 2021

Malheureusement, Mercadona a répondu à tous ces utilisateurs qu’à ce stade, ils n’ont pas de bouchons d’oreilles antibruit, et qu’ils travaillent à en avoir de nouveaux bientôt, mais sans date d’entrée.

Cela signifie que si vous avez besoin de bouchons d’oreille des mêmes caractéristiques, en mousse, et de la même marque ou d’une marque similaire, vous devrez les rechercher sur Internet ou vous rendre dans votre pharmacie préférée où ils ont généralement une large gamme de bouchons d’oreille. .

Si vous recherchez uniquement ces bouchons d’oreilles roses de la marque Doctor San, vous devrez probablement contacter directement le fabricant d’origine pour essayer de vous les procurer d’une autre manière.