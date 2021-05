Consterné par l’Amérique, inspiré par la Chine ⋆ .

Des documents divulgués montrent que la Walt Disney Company a demandé aux employés de remplir une «liste de contrôle des privilèges blancs» et de «s’éloigner de la« culture dominante blanche ». Les documents, publiés par Christopher Rufo, déclarent (à tort) que les récents meurtres de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs américains «font partie d’une longue histoire de racisme systémique et de transphobie». Les documents couvrent également des sujets tels que «privilège blanc», «fragilité blanche», «sauveurs blancs», «microagressions» et «antiracisme».

Les documents suggèrent aux salariés de réfléchir à la diversité de leurs réseaux personnels et professionnels. Les employés doivent également réfléchir à la manière dont les autres dimensions de leur identité «vous donnent (ou ne vous donnent pas) accès et avantage». En outre, les travailleurs sont encouragés à «travailler sur des sentiments de culpabilité, de honte et de défense pour comprendre ce qui se trouve sous eux et ce qui doit être guéri».

Les employés sont découragés de remettre en question ou de débattre des expériences vécues par leurs collègues noirs ou de demander à ces collègues de les éduquer sur le racisme, car de telles discussions peuvent être «émotionnellement éprouvantes». Comme si se vautrer dans des sentiments de culpabilité et de honte injustifiés ne l’était pas.

Disney a rendu un jugement sur l’Amérique. L’Amérique a été loin – loin de là. Nous sommes des racistes et des homophobes chroniques. Nous devons faire face à notre culpabilité et à notre honte. Si notre racisme nous empêche de nous sentir coupables et honteux, alors nous devons être poussés, et probablement contraints, à ressentir ces sentiments.

Disney semble être une niveleuse difficile. Y a-t-il une nation qui répond à ses normes rigoureuses?

Pourquoi oui. La Chine le fait.

Bob Iger, président et ancien PDG de la Walt Disney Company, a déclaré qu’il était «inspiré par la vision de la Chine». Lors du gala du Comité national sur les relations américano-chinoises (NCUSCR) en 2011, Iger a déclaré:

Nous avons également travaillé d’arrache-pied pour établir un certain nombre de relations mutuellement avantageuses avec de nombreux responsables dans toute la Chine. Nous sommes inspirés par leur vision et nous sommes reconnaissants qu’ils partagent bon nombre de nos convictions, dont une sur l’importance de la protection de la propriété intellectuelle. J’ai vu la Chine devenir une force économique mondiale, une source inspirante de grandes innovations, offrant des opportunités que nous considérons comme pratiquement illimitées, et la société Walt Disney a certainement augmenté sa présence dans ce vaste pays.

La Chine est une dictature impitoyable. Il opprime systématiquement sa population ouïghoure (musulmane), dont plus d’un million seraient détenus dans des camps de concentration.

Je doute fort qu’un employé de Disney ait opprimé un membre d’un groupe minoritaire. Au pire, quelques-uns pourraient avoir commis une «microagression», quoi que cela signifie.

Pourtant, le président de Disney est inspiré par la Chine et méprisant l’Amérique et ses employés blancs.

Y a-t-il une déconnexion ici? En surface, oui.

Mais à un niveau plus profond, peut-être que cela tient ensemble. D’une part, la critique de l’Amérique par Disney fait écho à celle de la Chine, comme cela a été récemment exposé lors de sa récente confrontation avec notre secrétaire d’État.

Plus fondamentalement, les Chinois rouges sont les maîtres de la rééducation des membres de la bourgeoisie. Au cours de sa révolution culturelle, la Chine a perfectionné l’art de les faire se sentir coupables et honteux. Maintenant, il rééduque ses musulmans.

À sa manière, la société Disney semble emboîter le pas.