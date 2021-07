Constituer une équipe : conseils d’intégration

Le marché du travail tendu d’aujourd’hui rend la recherche d’employés difficile pour la plupart des entreprises. Et pourtant, cet obstacle n’est que le début. Le vrai travail commence une fois que les employeurs proposent des offres d’emploi aux nouveaux membres de l’équipe. Dans le marché de l’emploi actuel, les propriétaires d’entreprise et les dirigeants doivent s’assurer qu’un nouvel employé se sente le bienvenu et qu’il fasse rapidement partie de l’équipe.

Le processus d’intégration est crucial pour cultiver une culture forte et fidéliser les employés. Traditionnellement considérée comme une brève période, l’intégration devrait être un processus qui commence avant le premier jour d’un membre de l’équipe et se poursuit pendant les trois à six prochains mois. La Society of Human Resources Management a un guide d’intégration utile qui souligne l’importance d’un processus d’intégration à long terme. Les entreprises seraient avisées de revoir leur processus d’intégration pour améliorer l’expérience des nouveaux employés.

Même pour les entreprises assez chanceuses pour résister aux défis de la pandémie et survivre, de nombreuses entreprises sont désormais confrontées à de nouvelles questions liées au recrutement et à la rétention des employés. Comment construire une équipe post-pandémie et la motiver à exceller ? Cet article est le deuxième d’une série en quatre parties qui examinera l’évolution de la constitution d’une équipe pour prospérer sur le marché d’aujourd’hui, y compris l’embauche, l’intégration, le maintien de l’équipe et la consolidation continue de l’équipe. Consultez le premier article qui traite des conseils d’embauche.

Il existe une grande incertitude autour de la rétention des employés et les chefs d’entreprise doivent s’adapter pour faire face au moment. Malgré ces défis, les entreprises ont de nouvelles opportunités d’identifier et de constituer des équipes exceptionnelles qui propulseront la croissance d’une entreprise. Après avoir embauché des employés, il s’agit d’une transition et d’une intégration en douceur.

Avant qu’un nouvel employé ne commence

La transition d’intégration doit commencer avant qu’un nouvel employé ne se présente au travail le premier jour, que ce soit en personne ou virtuellement. Les dirigeants doivent se connecter avec les employés dès le début. Personnalisez-le en envoyant un e-mail de bienvenue. Cette note peut également inclure les nouveaux documents d’embauche. En les accueillant et en partageant cette paperasse tôt, les employés auront l’impression de faire déjà partie de l’équipe. Le fait de remplir les documents relatifs aux nouveaux employés avant le premier jour présente également des avantages. Cela permet notamment à l’entreprise d’intégrer l’employé plus rapidement.

N’oubliez pas de partager des informations utiles avant la date de début officielle du nouvel employé. Quelles sont les questions les plus courantes auxquelles vous vous attendez ? Partagez les réponses à ces questions de manière proactive pour rassurer l’employé. Par exemple, envoyez des détails sur leur emploi du temps, les périodes de paie, le code vestimentaire du bureau et même le stationnement.

Quelle que soit la taille de votre entreprise et si vous êtes une entreprise en démarrage ou chevronnée, préparez une liste de contrôle détaillée avant le premier jour d’un nouvel employé. Cette liste de contrôle offre un éventail d’avantages. Premièrement, il vous permet de rester organisé et fournit un processus efficace. Deuxièmement, cela garantit que vous n’oubliez ou ne négligez rien. Troisièmement, cela vous permet d’accueillir le nouvel employé en toute confiance et cela se verra.

L’élaboration d’une liste de contrôle d’intégration est particulièrement cruciale pour les petites entreprises, surtout si vous n’embauchez pas fréquemment d’employés. La liste de contrôle signifie que vous pouvez accorder au nouvel employé toute l’attention dont il a besoin lorsqu’il rejoint l’entreprise et que rien dans le processus ne passe entre les mailles du filet.

Le premier jour

Le premier jour est là, avec toute l’excitation et les papillons qui accompagnent les nouveaux départs. Une bonne pratique consiste à faire arriver le nouvel employé un peu plus tard que d’habitude ou à faire en sorte que la personne qui gère son intégration arrive plus tôt. L’objectif est de s’assurer que leur responsable du recrutement, leur professionnel des RH ou leur mentor est bien installé et se concentre sur la nouvelle recrue avant son arrivée.

Dès le premier jour, il est important que le responsable du recrutement et le superviseur du nouvel employé sachent clairement les politiques et les attentes de l’entreprise. Ne faites pas de suppositions. La meilleure approche est d’être direct sur toutes les politiques, aussi mineures soient-elles en apparence. Répétez également et, si nécessaire, développez les conseils utiles que vous avez partagés avant le premier jour. Par exemple, indiquez clairement comment et quand l’employé est payé, comment il doit s’habiller, les politiques et les attentes en matière d’assiduité, la date de début des prestations et ses responsabilités professionnelles.

Pour que le premier jour semble moins accablant, envisagez de promener physiquement le nouvel employé dans le bureau pour le présenter aux autres membres de l’équipe. Ce sera l’occasion de rencontrer leurs nouveaux collègues et aux autres membres de l’équipe de décrire brièvement leurs rôles. Cette visite à pied est souvent négligée, mais vitale pour quelqu’un qui se trouve dans un endroit inconnu. N’oubliez pas de leur montrer également où se trouvent les espaces communs, comme une salle de pause, une cuisine, des toilettes, etc.

Les chefs d’entreprise peuvent aider à créer un environnement encore plus accueillant et rendre le premier jour amusant. Comment? Les touches simples font toute la différence. Préparez le poste de travail ou le bureau du nouvel employé avec les fournitures et les outils dont il aura besoin. Envisagez de leur offrir des cadeaux d’entreprise. Ces gestes sont significatifs et démontrent également votre enthousiasme pour le nouvel employé.

Si possible le premier jour, planifiez une réunion ou un déjeuner entre le nouvel employé et l’un des hauts dirigeants de l’entreprise (c.-à-d. président, C-suite, vice-président principal, etc.). Cette approche montre que chaque membre de l’équipe est important et valorisé. De plus, les nouveaux employés peuvent entendre parler de la vision d’une entreprise par les dirigeants qui en sont responsables.

Après le premier jour

Le premier jour d’un nouvel emploi peut être un tourbillon pour le nouvel employé et l’entreprise. C’est souvent vrai pour la première semaine et le premier mois aussi. N’oubliez pas que le processus d’intégration ne doit pas s’arrêter après un jour ou quelques semaines. D’après mon expérience, l’intégration devrait durer entre trois et six mois.

Cela ne veut pas dire que votre entreprise devrait avoir une formation structurée pour cette période. Considérez plutôt l’intégration comme une période initiale d’examen et de rétroaction. Les chefs d’entreprise et les gestionnaires doivent être prêts à répéter les présentations et les attentes plusieurs fois au cours de cette période. Vous devez également prévoir des réunions d’enregistrement plus cohérentes. Ces réunions n’ont pas besoin d’être longues ou formelles. La priorité est de s’assurer que le nouvel employé s’installe et fonctionne bien. Ces vérifications fournissent d’excellentes informations et aideront un responsable à identifier les problèmes au plus tôt.

Cette période d’intégration est également un bon moment pour rappeler aux nouveaux employés les avantages de l’entreprise et les encourager à participer à ces avantages, tels que l’épargne-retraite.

Enfin, pour que le processus d’intégration soit un succès, les superviseurs et autres managers doivent être honnêtes avec leurs commentaires. Les questions à la fois grandes et petites devraient être discutées dès le début. Par exemple, si un nouvel employé est en retard aux réunions, rappelez-lui qu’il est censé être à l’heure. S’ils ne s’habillent pas correctement ou s’ils socialisent trop, conseillez-les. Les évaluations constructives sont essentielles à la réussite professionnelle de chacun. L’intégration est un moment idéal pour répondre à toutes les préoccupations car c’est une période d’apprentissage.

La création d’un processus d’intégration qui commence avant le premier jour d’un nouvel employé et dure quelques mois assurera une transition en douceur et préparera les employés au succès. Toute entreprise serait sage de donner la priorité à l’intégration compte tenu des avantages à long terme que ce processus offre.

Auteur : Cynthia Joyce

Suivez @cjoyce_Agili

Cynthia (Cindy) Joyce est chef de l’exploitation d’Agili, une société de planification financière et de gestion de placements à honoraires qui sert de directeur financier personnel d’un client. À ce titre, elle supervise les finances, la budgétisation, les ressources humaines et les opérations de bureau du cabinet. Cindy assiste également les clients exécutifs avec des avantages indirects pour les négociations de contrats.… Voir le profil complet ›