ConstitutionDAO a perdu sa candidature pour la Constitution. La crypto PEOPLE est toujours dans une course folle.

Il y a moins d’un mois, une rare opportunité d’investissement s’est présentée alors que les investisseurs se sont vu offrir la possibilité de posséder une partie de la Constitution américaine. Pas une pièce physique, cependant. ConstitutionDAO, une organisation autonome décentralisée, recherchait des investisseurs pour se joindre à sa mission d’acheter une première édition de la Constitution américaine. Alors que le DAO n’a pas gagné, son natif ConstitutionDAO (CCC :PERSONNES-USD) crypto reste en jeu. Aujourd’hui, ce jeton est sur une course folle.

Source : Shutterstock

Que se passe-t-il avec PEOPLE Crypto ?

Pour commencer, la crypto PEOPLE a connu 9 millions de dollars de liquidations aujourd’hui, selon CoinDesk. Depuis la frénésie initiale de la montée en puissance de ConstitutionDAO, les vendeurs ont pris des paris haussiers et baissiers sur le jeton. Au fur et à mesure que nous apprenons, l’élan n’a été favorable à aucun des deux groupes d’investisseurs.

Lorsque ConstitutionDAO n’a pas atteint son objectif, ses contributeurs ont reçu la crypto PEOPLE en guise de remboursement pour leurs investissements dans le DAO. Le site de l’organisation offre actuellement aux investisseurs la possibilité « d’échanger des PERSONNES contre sa valeur d’origine (moins les frais d’essence) à contribution ».

Ces événements récents ont probablement été accélérés par la dynamique du marché qui a fait chuter de nombreux cryptos à plus grande capitalisation ce matin. Ethereum (CCC :ETH-USD), Pièce Binance (CCC :BNB-USD) et Solana (CCC :SOL-USD) sont tous en panne pour la journée et la semaine. La crypto PEOPLE a suivi ses pairs plus grands, actuellement en baisse de 4%.

Pourquoi est-ce important

Comme le note CoinDesk, la crypto PEOPLE n’a aucune « utilité et n’offre aucun droit de gouvernance aux détenteurs », mais cela n’a pas arrêté les commerçants de crypto. À ce stade, il est clair que la frénésie commerciale qui a contribué à propulser la crypto PEOPLE entraîne principalement des pertes.

Il convient de noter, cependant que si PEOPLE a connu 9 millions de dollars de liquidations totales aujourd’hui, seulement 4,99 millions de dollars ont eu lieu sur des positions longues prises par les commerçants pariant que le prix augmenterait. Cela a laissé 4,1 millions de dollars à se produire sur les pièces courtes, poussés par les commerçants pariant que les prix baisseraient.

Ce que cela veut dire

Ces tendances récentes que nous avons vues concernant la crypto PEOPLE sont intéressantes dans la mesure où elles sont quelque peu inhabituelles. Les liquidations, une situation dans laquelle les commerçants perdent leur capital initial, se produisent généralement avec Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum. Pour les personnes moins connues, se lancer dans une course aussi sauvage ce matin est hors du commun. En fait, la chevauchée sauvage est presque un euphémisme à ce stade.

Comment les investisseurs devraient-ils évaluer l’avenir de la crypto PEOPLE ? À ce stade, il ne semble pas qu’il y en ait un. ConstitutionDao.com déclare que le projet a « suivi son cours ». Bien que les prix aient augmenté au cours de la semaine dernière, cela ne devrait pas distraire les investisseurs de la volatilité que nous avons observée. Il y aura presque certainement d’autres DAO comme celui-ci qui suivront, mais avec l’organisation effectivement hors service, il ne semble pas y avoir de voie claire pour le jeton qu’il a engendré.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.