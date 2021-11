ConstitutionDAO a-t-il modifié la fenêtre Overton sur ce que les DAO peuvent accomplir ?

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Hier soir, la communauté crypto a attendu avec impatience de voir qui avait remporté la première impression de la Constitution américaine. Bien qu’il ait collecté plus de 40 millions de dollars auprès de 17 000 personnes, le ConstitutionDAO a finalement été surenchéri. Dans cet épisode, NLW explique comment le DAO s’est réuni, comment les enchères ont baissé et ce que la communauté devrait ressentir à propos de son quasi-accident.

