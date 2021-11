Cependant, les identités réelles de plusieurs membres du brain trust du DAO – environ trois douzaines d’individus – sont connues, et maintenant une véritable LLC fera l’offre au nom du DAO pour se conformer à Sotheby’s know-your-customer ( KYC). De plus, le fractionnement pourrait conduire à une action d’application des valeurs mobilières inhabituellement facile à poursuivre de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC), selon les premières discussions dans le Discord du DAO.

