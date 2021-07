Constructeur de contrôleurs personnalisés Mega Modz PS5. Comment créer le vôtre

Nous jetons un coup d’œil à Mega Mods PS5 Custom Controller Builder.

Une manette PS5 est le cœur et l’âme de votre routine de jeu. C’est quelque chose que vous tenez entre vos mains pendant des heures, une extension de vous, en gros. Il est vrai que Sony a dépassé les attentes des fans avec DualSense. Sa forme remodelée, un profond sentiment d’immersion obtenu grâce à un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs en font le contrôleur de jeu le plus avancé du marché actuel.

Cependant, étant donné que vous jouerez avec lui tous les jours, il est naturel que vous souhaitiez lui ajouter plus de personnalité (et plus de fonctionnalités).

Comment tu fais ça? Simple.

Vous créez votre propre extérieur pour le produit à l’aide d’un service tiers appelé Controller Creator (ou Controller Customizer). C’est un service populaire offert par une poignée d’entreprises sur le marché d’aujourd’hui. Dans cet article, nous allons passer en revue un contrôleur Mega Modz PS5 fabriqué par une société spécialisée dans les modifications de contrôleurs de jeu depuis 2012.

Le menu de la plate-forme Controller Creator est assez impressionnant et propose une large sélection de designs pour tous les composants du produit. Vous trouverez des couleurs, des textures et des illustrations uniques pour les coques avant et arrière :

Le choix d’un design est probablement l’étape principale dans la construction de votre propre contrôleur. Une fois cela fait, vous pouvez essayer un pavé tactile, un d-pad, des épaules et des boutons de visage de couleur personnalisée pour créer le jeu de couleurs que vous préférez. Le processus est assez divertissant car la plate-forme vous permet de voir instantanément à quoi ressemblera n’importe quelle pièce choisie sur un contrôleur réel. Vous pouvez également enregistrer plusieurs œuvres pour choisir la plus belle plus tard ou la partager avec votre équipe pour obtenir un avis.

Aller avec des modifications cosmétiques est une excellente option, mais ce n’est pas le seul type de mise à niveau proposé. Si vous recherchez un contrôleur professionnel pour l’esport, ou si vous souhaitez améliorer vos performances ou répondre à vos besoins ergonomiques, vous pouvez envisager les mises à niveau suivantes également disponibles via la plate-forme Controller Creator :

Boutons d’épaule mécaniques. Conçu pour un contrôle et un retour plus précis dans le jeu, ainsi que pour un temps d’entrée et de réponse plus rapide. Bâtons interchangeables. Conçu pour un meilleur contrôle et une précision de visée. Boutons arrière remappables. La fonction permet d’associer les boutons du contrôleur de stock aux palettes arrière. Verrouillage de la gâchette. Vous pouvez ajuster la distance de déplacement du déclencheur, la raccourcir pour les jeux FPS par exemple.

Fondamentalement, vous pouvez construire votre contrôleur comme vous le souhaitez – obtenez-en un personnalisé ou personnalisé avec des améliorations de performances – c’est à vous de décider.

Enfin, il y a un facteur de réputation et de soutien pour l’entreprise. Outre un support régulier, Mega Modz dispose de ses propres forums qui sont comme une communauté de joueurs. Les membres ne sont pas seulement des personnes qui utilisent déjà le produit ou cherchent à acheter, mais aussi des joueurs passionnés comme vous. Nous avons trouvé cool d’avoir la possibilité de poser des questions et d’obtenir les commentaires des autres joueurs. De nombreux conseils utiles ou idées de conception peuvent être récupérés de cette façon.

Avec cela, il est temps pour vous de vérifier toutes les options disponibles pour le contrôleur PS5, de jouer avec la plate-forme Customizer et de vous faire plaisir avec un DualSense personnalisé qui volera votre cœur.

