Construction : Aider les développeurs à atteindre les objectifs de logements neufs du Royaume-Uni

Un nouveau rapport approfondit la «crise du logement» à laquelle le Royaume-Uni est actuellement confronté et constate que davantage de construction de logements ne résoudra pas à lui seul les problèmes.

La construction de nouveaux logements est une priorité politique, le gouvernement continuant de promettre un objectif de 300 000 nouveaux logements par an. Malgré un ralentissement pendant la pandémie, l’activité de construction de logements est restée forte, mais l’objectif n’a toujours pas été atteint.

Places for People, en collaboration avec le Centre de recherche sur le logement et la planification de l’Université de Cambridge, a publié une analyse décrivant certaines des causes sous-jacentes de la crise et les problèmes qu’elle crée. Il présente également certains changements clés qui pourraient aider l’industrie de la construction dans sa livraison de logements.

David Cowans, directeur général du groupe Places for People’s, a déclaré : « Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une conversation qui doit être prioritaire à tous les niveaux de l’industrie – du plus haut niveau du gouvernement à ceux qui soutiennent les familles et les individus avec leurs besoins de logement un jour au jour le jour.

«Malgré les progrès de ces dernières années, les politiciens nationaux et locaux, et sans doute de nombreux dirigeants et commentateurs du secteur, ne reconnaissent pas pleinement la nécessité de comprendre le marché du logement comme un système, qui répond à la demande de logements de différents types, dans différentes zones géographiques, et à différents niveaux de prix.

L’accession à la propriété contre la location

Selon le rapport, le prix moyen des maisons au Royaume-Uni a quadruplé au cours des 25 dernières années jusqu’en 2020. Cette statistique incroyable signifie que ceux qui ne possédaient pas de maison avant le tournant du millénaire sont maintenant plus défavorisés que jamais en termes de coûts de logement. Bien sûr, l’abordabilité est la pire à Londres, alors que de nombreuses régions du nord de l’Angleterre ont encore un parc de logements abordables.

Dans le secteur locatif privé, en revanche, les hausses de prix ont largement suivi l’augmentation des revenus, indique le rapport.

Le rapport ajoute : « En 2019-2020, le secteur locatif privé représentait 4,4 millions ou 19% des ménages en Angleterre. Tout au long des années 1980 et 1990, la proportion de ménages locataires privés est restée stable autour de 10 %. Cependant, le secteur a plus que doublé de taille depuis 2002.

« Si ces tendances se poursuivent, le secteur locatif privé deviendra le secteur le plus important d’ici 50 ans. À Londres, le rythme du changement est encore plus rapide, la location privée devant rattraper le propriétaire.

Problèmes affectant le marché du logement d’aujourd’hui

Le rapport reconnaît que le manque de parc de logements joue un rôle dans l’évolution du marché et l’inflation des prix. Cependant, la croissance démographique et l’évolution des schémas sociaux influencent également cela. Par conséquent, le problème vient à la fois du côté de l’offre et du côté de la demande.

« Du côté de l’offre, nous identifions les principaux moteurs de la crise de l’abordabilité comme étant une population vieillissante ; changer les habitudes des ménages; la croissance des villes ; et la disponibilité d’argent bon marché.

« Du côté de la demande, nous identifions les principaux moteurs de la crise de l’abordabilité comme étant les faibles volumes de ventes de « d’occasion », un manque de choix sur le marché et un échec à long terme à construire suffisamment de logements pour répondre à la demande – en raison de la faiblesse des investissements. , des coûts élevés, et un système de planification combatif et contraignant.

Un domaine où la location a certainement remplacé l’accession à la propriété est celui des ménages d’une personne, dont le nombre a considérablement augmenté. Pour de nombreuses personnes qui vivent seules, posséder une maison n’est tout simplement pas envisageable, ce qui signifie que la plupart se tournent vers le marché locatif privé. Les données de l’ONS montrent qu’il y a maintenant un total de 27,8 millions de ménages, une augmentation de 6,8 % par rapport à il y a dix ans.

Est-ce que plus de construction de logements est la réponse?

Le rapport préconise la création de logements plus abordables, ce qui offrirait un pas sur l’échelle pour beaucoup. Il suggère également d’offrir un support plus économique aux acheteurs pour la première fois, tels que les ISA dédiés.

Comme cela s’est glissé récemment dans de nombreuses analyses, le système de planification est à nouveau critiqué ici. Places for People souhaite renforcer le système de planification, en le rendant « proactif plutôt que réactif ». Il pense que les planificateurs devraient se concentrer sur les modèles de demande locaux lorsqu’ils réfléchissent à la construction, et les maires de Metro devraient jouer un rôle plus important ici.

Il suggère également d’inciter les autorités locales de planification à conclure « des accords innovants avec les propriétaires fonciers dans lesquels le consentement est subordonné à la libération de terres à valeur agricole ou proche de celle-ci, avec la promesse d’une augmentation ultérieure par le biais d’une participation financière au développement ».

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pourrait constituer des obstacles en termes de manque de travailleurs du bâtiment, ajoute le rapport. Cela pourrait « affecter considérablement la disponibilité de la Grande-Bretagne pour répondre à la demande de logements ».

Gemma Burgess, directrice du Cambridge Center for Housing and Planning Research à l’Université de Cambridge, ajoute : « Des rapports comme ceux que nous avons publiés cette année aident à provoquer des conversations et encouragent les dirigeants de l’industrie et du gouvernement à s’engager dans un dialogue productif. Nous espérons que ces découvertes formeront la base d’une action réelle, aidant les développeurs à fournir davantage de logements indispensables à travers le pays. »