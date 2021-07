Construction d’autoroutes au T1 en hausse de 25%

in

Au cours de la période d’avril à juin de l’exercice en cours, les attributions de projets ont également augmenté légèrement à 1 681 km contre 1 658 km au cours de la même période l’exercice précédent. Au cours de la même période de 2019-2020, seulement 743 km de longueur de projet ont été attribués.

Malgré les blocages et les restrictions de mobilité induits par Covid dans une grande partie du pays, la construction d’autoroutes a augmenté d’un quart par an au cours du premier trimestre de l’exercice en cours pour atteindre 2 284 km (25,37 km/jour). Le rythme de construction enregistré au cours des trois premiers mois de l’exercice en cours était encore plus élevé que dans la période pré-Covid. Au cours de la période d’avril à juin 2019-2020, la construction d’autoroutes était de 23,29 km/jour.

Cependant, le rythme de construction au cours des trois premiers mois de l’exercice actuel était loin du record de 36,4 km/jour atteint au cours de l’ensemble de l’exercice 2020-21.

Les analystes attribuent la construction record du dernier exercice à une multitude de mesures favorables à l’industrie que le gouvernement avait prises de manière proactive au cours de l’année pandémique, y compris celles visant à assurer un meilleur flux de trésorerie aux entrepreneurs.

« Au cours de la deuxième vague de Covid-19, l’activité de construction a été autorisée par les gouvernements des États. Dans le même temps, le MoRTH a également soutenu les entrepreneurs en libérant les paiements de manière proactive. C’est pourquoi le rythme d’exécution n’a pas été affecté. À ce rythme, l’exécution pourrait dépasser les 40 km/jour en FY22 », a déclaré Rajeshwar Burla de l’Icra.

La deuxième vague de pandémie de Covid-19 a frappé le pays à partir de début avril. Le rythme de construction des autoroutes atteint généralement son apogée après les fêtes de fin d’année.

La longueur totale des autoroutes nationales du pays a augmenté de 50%, passant de 91 287 km, en avril 2014 à 1 37,625 km, au 20 mars 2021, a indiqué le ministère des Routes. L’attribution annuelle moyenne d’un projet au cours des exercices 15 à 21 a augmenté de 85 % par rapport aux exercices 10 à 14. En 2020-2021, un projet d’autoroute de 10 467 km a été attribué, contre 8 948 km un an plus tôt.

