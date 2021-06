Construction de carrière : le lieu de travail moderne exige des compétences du nouvel âge

Oracle Dynamic Skills conserve un enregistrement toujours précis des données de compétences au sein de l’organisation, y compris les intitulés de poste, les capacités des employés, l’expérience et la force des compétences.

Les compétences dont disposent et dont les employés ont besoin aujourd’hui sont en constante évolution. La technologie crée le besoin de nouvelles compétences chaque jour. Les employés sont censés développer régulièrement leurs compétences, et comme de nombreuses personnes décrivent des compétences similaires avec des mots ou des phrases différents, le bassin de compétences potentielles pour une organisation est essentiellement infini. En bref, la durée de conservation des compétences diminue et la lutte pour les talents devient chaque jour plus compétitive, a déclaré Yvette Cameron, vice-présidente senior de la stratégie globale des produits, Oracle Cloud HCM. « Les entreprises ont besoin de mieux comprendre les compétences de leur main-d’œuvre si elles veulent être concurrentielles dans le climat en évolution rapide d’aujourd’hui. »

Récemment, Oracle a lancé une nouvelle solution pour aider les organisations à mieux comprendre, gérer et développer les compétences de leur main-d’œuvre. Oracle Dynamic Skills, qui fait partie d’Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), donne aux RH et aux chefs d’entreprise les informations nécessaires pour s’assurer qu’ils disposent des bons talents, maintenant et à l’avenir, en fournissant une vue complète des compétences de leurs effectifs. Alimentées par l’intelligence artificielle (IA), les nouvelles fonctionnalités offrent aux chefs d’entreprise une vue toujours à jour des compétences de leurs employés pour les aider à attirer, développer et développer les bons talents. « Avec Oracle Cloud HCM, nos clients peuvent mieux comprendre les compétences de leur main-d’œuvre, où concentrer les efforts de développement et quelles nouvelles opportunités peuvent être créées pour l’employé et l’organisation », a déclaré Cameron.

Oracle Dynamic Skills conserve un enregistrement toujours précis des données de compétences au sein de l’organisation, y compris les intitulés de poste, les capacités des employés, l’expérience et la force des compétences. Une vue complète de ces données aide les responsables RH à favoriser le développement de carrière, à planifier plus efficacement, à mieux embaucher et à développer une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Deepa Param Singhal, vice-président, HCM, Oracle Asia Pacific, a déclaré : « Le déficit de compétences en Inde a été l’une des principales préoccupations et continuera d’être très demandé, car les compétences dans tous les emplois continueront d’évoluer. Selon KPMG, en Inde, plus de 75 % des entreprises ont redéfini leurs stratégies d’engagement des employés et de communication organisationnelle pour assurer un engagement élevé de leur main-d’œuvre dans Covid-19. »

