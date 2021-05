Construction de Central Vista: le Centre riposte au Congrès en l’accusant d’hypocrisie

Hardeep Singh Puri a déclaré que le Congrès voulait distraire les gens des échecs de gouvernance monumentaux dans leurs États en répandant des mensonges.

Construction de Central Vista: le ministre de l’Union du logement et des affaires urbaines, Hardeep Singh Puri, a riposté au Congrès pour avoir levé les doigts sur les travaux de construction en cours de Central Vista. Notamment, le chef du Congrès Rahul Gandhi a qualifié le Central Vista de gaspillage criminel. «Mettez la vie des gens au centre, pas votre arrogance aveugle pour obtenir une nouvelle maison!» a-t-il déclaré dans un tweet aujourd’hui.

Puri a déclaré que le discours du Congrès sur Central Vista est bizarre car le gouvernement indien a alloué beaucoup plus que le montant du projet pour la vaccination. «Le coût de Central Vista est d’environ Rs 20 000 crore, sur plusieurs années. Le GoI a alloué près du double de ce montant à la vaccination! Le budget de la santé de l’Inde pour cette année seulement était supérieur à 3 crore lakh de Rs. Nous connaissons nos priorités », a-t-il déclaré.

Le discours du Congrès sur Central Vista est bizarre.

Le coût de Central Vista est d’environ 20 000 crore ₹, sur plusieurs années. Le GoI a alloué près du double de ce montant à la vaccination! Le budget de la santé de l’Inde pour cette année seulement était de plus de 3 crore lakh. Nous connaissons nos priorités. pic.twitter.com/uNlnxv7s58 – Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) 7 mai 2021

Il a déclaré qu’il y avait des centaines de projets exécutés par divers départements et que la gouvernance ne s’était pas arrêtée, contrairement aux périodes de paralysie politique du Congrès.

«Central Vista n’est qu’un autre projet en cours. Ce n’est que le Congrès qui en est obsédé, personne d’autre. De plus, seuls les projets pour le nouveau bâtiment du Parlement et le rajeunissement de Central Vista Avenue ont été attribués à un coût estimé de Rs 862 crore et Rs 477 crore respectivement jusqu’à présent. Comme je l’ai dit, il y a de nombreux composants dans le projet Central Vista qui s’étalent sur plusieurs années », a-t-il déclaré dans une série de tweets.

Puri a déclaré que le Congrès voulait distraire les gens des échecs de gouvernance monumentaux dans leurs États en répandant des mensonges. «Ils se livrent donc à une politique bon marché en sachant que ce projet crée des emplois directs et indirects pour des milliers de travailleurs qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés en ces temps», a-t-il déclaré.

Le ministre a ajouté que si le Central Vista n’est pas un nouveau projet, le Congrès n’a aucun problème avec la reconstruction de l’auberge MLA dans le Maharashtra et le nouveau bâtiment de l’Assemblée à Chhattisgarh.

«Bien que Central Vista ne soit pas nouveau, voyez l’hypocrisie du Congrès. Le Congrès et ses alliés se lancent dans un nouveau projet de reconstruction d’une auberge de jeunesse du Maharashtra et de construction d’un nouveau bâtiment de l’Assemblée législative à Chhattisgarh. Si c’est bien, quel est le problème avec Central Vista?… Le Congrès ne s’arrête pas à l’hypocrisie. Regardez leur double visage honteux. Au cours de l’UPA, les dirigeants du Congrès ont écrit sur la nécessité d’un nouveau parlement. Le président en 2012 a écrit une lettre au ministère du Développement urbain pour la même chose. Et maintenant ils ont le culot de s’opposer au même projet? il a dit.

Le BJP a allégué une escroquerie de Rs 300 crore dans le réaménagement de l’auberge Manora MLA dans le sud de Mumbai, citant que le coût du projet avait augmenté de 66% en deux ans. Dans une lettre adressée au ministre en chef Uddhav Thackeray, le législateur du BJP Atul Bhatkalkar a exigé de savoir pourquoi le contrat de réaménagement de l’auberge à Rs 600 crore a été abandonné et retravaillé à Rs 900 crore.

Pendant ce temps, la Cour suprême a refusé aujourd’hui d’entendre un plaidoyer contre le report de l’audience sur un PIL demandant des instructions pour arrêter les travaux de construction du projet Central Vista. Il a cependant donné la liberté aux requérants de s’adresser à la Haute Cour de Delhi pour une liste urgente de la question.

