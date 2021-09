Construction de la nouvelle usine Aston Martin en cours

Les travaux de construction de la nouvelle usine Aston Martin ont officiellement commencé, a annoncé l’équipe britannique.

En 2019, peu de temps après que Lawrence Stroll a pris le contrôle de l’équipe alors connue sous le nom de Racing Point, ils ont annoncé leur intention de construire et d’emménager dans une toute nouvelle usine sur leur site de Silverstone.

Le plan initial était de déménager à l’été de cette année, mais ces plans ont ensuite été retardés en raison de la pandémie mondiale.

En conséquence, la date d’emménagement a été repoussée d’un an à août 2022, et l’équipe est maintenant en bonne voie pour atteindre cet objectif, annonçant que la construction est en cours.

Dans cette annonce, Stroll a déclaré que cette décision décrivait leur ambition de remporter des titres en Formule 1.

« Il est inspirant de voir où nous en sommes maintenant dans le contexte des défis et des ambitions architecturaux et organisationnels qui nous attendent », a déclaré l’homme d’affaires canadien.

« Nos nouveaux bâtiments reflètent non seulement la portée de notre détermination à devenir une force gagnante du Championnat du monde, mais aussi l’ampleur de notre croissance et de notre développement en tant qu’organisation.

«Je suis convaincu que tout bâtiment est une représentation puissante des personnes qui y travaillent, et je suis ravi que nous créions une nouvelle maison dans laquelle les gens peuvent travailler, collaborer, créer et gagner ensemble.»

Une équipe en mission pour gagner. C’est plus qu’une simple usine, ce sera une maison pour des esprits inspirants, un campus spécialement conçu pour le succès. Lire l’histoire complète ➡️ https://t.co/LIFYqRw6we pic.twitter.com/uhtEOUxNDI – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 14 septembre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Les installations actuelles des équipes à Silverstone sont en grande partie les mêmes qu’à l’époque où l’équipe était connue sous le nom de Jordan de 1991 à 2005.

Alors que le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer estime que cela fait partie de l’histoire du sport, il dit qu’un plus grand espace est nécessaire, en grande partie en raison du nombre toujours croissant d’employés employés, et que cela ne fera qu’améliorer le site et la zone.

“Notre usine existante de Silverstone est un petit morceau de l’histoire de la Formule 1 – mais, en tant qu’organisation, nous l’avons dépassée”, a-t-il déclaré.

« De plus, nous aurons besoin d’encore plus d’espace alors que nous continuerons à augmenter nos effectifs au cours des prochaines années.

« Nous sommes redevables au conseil local pour son aide et sa compréhension tout au long de la phase de conception et de consultation ; nous pensons que nous créons un point de repère qui exprimera et améliorera les valeurs et les investissements qui ont fait du Silverstone Technology Park et de Motorsport Valley des sites essentiels pour l’industrie technologique britannique.