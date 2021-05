Construction de routes: NHAI fixe un objectif ambitieux de 4600 km pour FY22

Le ministre des transports routiers et de la voirie espère que la construction atteindra 40 km / jour en 2021-2022 contre 36,4 km par jour en 2020-2021.

Malgré la pandémie qui ravage toujours le pays et son économie, la National Highways Authority of India (NHAI) a fixé un objectif ambitieux de construction de nouvelles autoroutes d’une longueur totale de 4 600 km au cours de l’exercice en cours. Au cours du dernier exercice, NHAI a construit un record de 4192 km d’autoroutes, contre 3979 km aménagés en 2019-2020 et 3380 km en 2018-2019.

Bien que l’objectif pour l’année en cours semble être un défi de taille, le NHAI estime qu’il pourrait l’atteindre en s’appuyant sur des projets EPC et HAM. L’autorité dispose d’un solide flux de fonds, y compris les dépenses budgétaires, les emprunts et les fonds réalisés par la voie péage-exploitation-transfert (TOT).

Le président de la NHAI, SS Sandhu, a déclaré que l’autorité était confiante dans la réalisation de l’objectif fixé pour l’exercice en cours, même s’il y a eu un certain impact sur la construction de routes ces derniers temps en raison d’une pénurie de main-d’œuvre induite par une pandémie dans certains sites. «Les récompenses de cette année seront bien plus qu’un objectif de construction, mais cela est en cours de finalisation», a déclaré Sandhu à FE.

NHAI a attribué 141 projets pour une longueur de 4788 km en 2020-2021. La longueur attribuée en 2020-2021 était la plus élevée des trois dernières années, contre 3211 km en 2019-20 et 2222 km en 2018-2019.

Sur le total des projets attribués en 2020-2021, deux étaient en construction-exploitation-transfert (péage) pour une longueur de 132 km, 69 projets pour une longueur de 2609 km étaient sur un modèle de rente hybride (HAM) et le reste 70 projets pour une longueur de 2 047 km sont sur le modèle d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC).

Le coût en capital des projets attribués en 2020-2021 s’élève à Rs 1,71,226 crore. Le coût en capital des projets attribués en 2019-20 et 2018-19 était de Rs 81,324 crore et Rs 64,009 crore respectivement. NHAI avait déclaré plus tôt qu’il espérait attribuer des projets d’une valeur d’environ Rs 2,25 lakh crore dans l’exercice actuel.

Lorsqu’on lui a demandé si le verrouillage et les restrictions à la mobilité avaient un impact sur la construction de l’autoroute, Sandhu a déclaré: «Il y a un certain impact, pas beaucoup. L’impact varie d’un endroit à l’autre. À certains endroits, il n’y a aucun impact; mais ailleurs, 10 à 15% des travailleurs sont rentrés. Dans l’ensemble, à partir de maintenant, l’impact est minime ou marginal. »

Toutes les agences d’exécution, y compris la NHAI, ont construit un record de 13 298 km d’autoroutes en 2020-2021, contre 10 237 km en 2019-20. Le ministre des transports routiers et de la voirie espère que la construction atteindra 40 km / jour en 2021-2022 contre 36,4 km par jour en 2020-2021.

