Construction d’une autoroute à 28 km / jour décents en avril, malgré la deuxième vague Covid

En avril de cette année, les attributions de projets sont également passées à 311 km, contre 260 km attribués en avril de l’année dernière.

Malgré les verrouillages induits par Covid et les restrictions à la mobilité dans une grande partie du pays, la construction d’autoroutes a quadruplé en avril de cette année pour atteindre 853 km par rapport au même mois de l’année dernière, qui a vu un verrouillage complet à l’échelle nationale. Le rythme de construction a été décent de 28 km / jour en avril 2021, même s’il a diminué de 61% d’un mois à l’autre.

Selon les données compilées par le ministère des transports routiers et des autoroutes (MoRTH), toutes les agences d’exécution, y compris la National Highways Authority of India (NHAI), avaient construit 210 km d’autoroutes nationales en avril de l’année dernière. En mars 2021, un total de 2189 km d’autoroute a été construit.

«Lors du dernier exercice, le secteur des autoroutes nationales a fait un pied de nez à Covid-19 et a réalisé une performance remarquable, grâce à des projets plus élevés, à des travaux de construction record et à un trafic qui a dépassé les niveaux pré-pandémique une fois les verrouillages levés au second semestre. Bien que la deuxième vague d’infections ait freiné cet élan, il se peut qu’elle n’ait pas d’incidence importante sur la croissance pour le budget actuel », a déclaré Crisil dans un rapport.

La construction de l’autoroute a atteint un sommet historique de 13298 km en 2020-2021 à un rythme record de 36,4 km / jour. Les analystes attribuent la construction record à une série de mesures favorables à l’industrie que le gouvernement avait prises de manière proactive pendant l’année pandémique, y compris celles visant à assurer un meilleur flux de trésorerie aux entrepreneurs.

Crisil a déclaré qu’en dépit de la pandémie, NHAI a attribué des projets totalisant 4 818 km au dernier exercice – un sommet sur trois exercices – soulignant la forte concentration du gouvernement sur le secteur des infrastructures et s’attend à ce que la tendance se poursuive au cours de l’exercice actuel, car les promoteurs seront en mesure de libérer des capitaux. par la vente de mises.

NHAI s’est fixé un objectif ambitieux de construction d’autoroutes de 4 600 km pour l’exercice en cours. Lors du dernier exercice, NHAI a construit un record de 4192 km, contre 3979 km aménagés en 2019-2020 et 3380 km en 2018-2019.

