Construction d’une route côtière à Mumbai : rencontre « trompeuse », le problème de la navigation en bateau n’est toujours pas résolu, selon les pêcheurs

Les pêcheurs ont également déclaré que les travaux de développement de l’échangeur ne devraient pas commencer avant que le ministre ne visite le site pour comprendre le problème.

Jeudi, la ministre de l’Environnement Aaditya Thackeray a tenu une réunion virtuelle avec la communauté des pêcheurs, deux mois après que les pêcheurs protestataires ont arrêté la construction de l’échangeur de la route côtière à Worli. Les pêcheurs ont qualifié la réunion de « trompeuse » et ont déclaré que la question de la navigation de leurs bateaux n’était toujours pas résolue. Les pêcheurs ont également déclaré que les travaux de développement de l’échangeur ne devraient pas commencer avant que le ministre ne visite le site pour comprendre le problème. Les pêcheurs ont empêché la construction d’un échangeur depuis le mois d’octobre de l’année dernière, qui reliera la route côtière à la liaison maritime Bandra-Worli existante, selon un rapport d’IE.

Selon le plan, entre deux piliers de l’échangeur, le BMC offre une portée de 60 mètres tandis que les pêcheurs exigent une portée de navigation de 200 mètres pour le passage en toute sécurité de leurs bateaux. Selon l’un des participants à la réunion, l’instance civique a réitéré sa suggestion de désigner une organisation indépendante, qualifiée et reconnue par les pêcheurs pour revoir leurs demandes. Cependant, une inspection conjointe de la zone litigieuse a été exigée par les pêcheurs. Avec des machines inutilisées sur le site depuis plus de deux mois, BMC avait déclaré que la manifestation avait causé des pertes en crores par jour. L’instance civique, lors de la réunion de jeudi, a suggéré de procéder à un autre aménagement que celui de l’échangeur.

Selon le commissaire municipal Iqbal Singh Chahal, les pêcheurs de Worli leur ont permis de commencer les travaux du pilier 1 au pilier 5. Cependant, les pêcheurs ont dit jusqu’à ce que leurs demandes soient satisfaites, ils n’autoriseront pas les entrepreneurs BMC à commencer toute construction en mer au site. Deux sociétés de pêche de la Worli-Worli Koliwada Sarvoday Sahakari Society et de la Worli Koliwada Nakhwa Matsya Vyavsay Sahakari Society qui ont participé à la réunion en ligne ont exprimé leur mécontentement et déclaré que le but de la réunion n’était pas de répondre à leurs préoccupations. Au contraire, il est apparu que la réunion en ligne visait à justifier la position de BMC de restreindre la portée de navigation à 60 mètres, ce qui met leur vie en danger, a déclaré un membre cité dans le rapport.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.