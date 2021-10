Construire la bonne stratégie RH pour retenir les meilleurs talents grâce à une image de marque forte

Développer une image de marque efficace pour l’emploi est la partie la plus cruciale de votre stratégie RH.

Par Yogita Tulsiani,

L’image de marque de l’emploi est un facteur très important, les employés potentiels la voient comme le type d’environnement qu’ils connaîtront sur le lieu de travail. Le taux de chômage est au plus bas, ce qui rend extrêmement difficile la recherche des meilleurs talents et leur rétention. Le plus souvent, les entreprises adoptent une approche stratégique sur le marché du travail pour trouver le meilleur candidat. Avoir une bonne image de marque pour l’emploi vous aide sur le marché du travail à trouver un candidat parfait pour votre entreprise. Si vous avez une bonne image de marque pour l’emploi, cela vous aidera à vous démarquer de vos concurrents, cela attirera également plus de personnes vers votre entreprise. C’est pourquoi une bonne image de marque pour l’emploi doit faire partie de votre stratégie RH pour attirer et retenir les meilleurs talents dans votre entreprise.

Qu’est-ce qu’une image de marque emploi ?

Une image de marque d’emploi ou une image de marque d’emploi est l’image de votre organisation recherchée sur le marché du travail par les candidats dans leur esprit. L’image de marque de l’emploi dépeint la culture, les valeurs et la mission de l’organisation. Grâce à la marque employeur, les employés potentiels auront une idée de l’environnement de travail qu’ils auront sur votre lieu de travail. L’image de marque de l’emploi aide également les employés potentiels à établir des priorités et à postuler uniquement pour les emplois qui leur conviennent.

L’image de marque de l’emploi rend facile et efficace l’embauche des meilleurs talents

Si vous avez reçu des milliers de candidatures pour un poste particulier dans votre entreprise, il sera alors extrêmement difficile de trouver les meilleurs talents parmi eux. Mais si vous avez inclus l’image de marque de l’emploi dans votre stratégie RH, elle décrira la proposition de valeur des employés. Outre les avantages monétaires, l’image de marque de l’emploi présentera également les raisons émotionnelles et ambitieuses de vos employés potentiels de rejoindre votre entreprise. Une bonne image de marque pour l’emploi n’attirera que les candidats réellement intéressés à travailler dans votre entreprise.

Il est extrêmement important pour vous de transmettre votre vision et votre mission en tant qu’organisation dans votre image de marque pour l’emploi aussi clairement que possible via différentes publicités et médias sociaux. Parce qu’il vous est impossible de transmettre toutes les informations via la communication, c’est pourquoi vous devriez avoir un cadre pour chacun et pour tout. Vous devez également garder à l’esprit que votre image de marque pour l’emploi ne doit pas être différente de votre image de marque externe qui est présente dans le monde en dehors du marché du travail.

Comment développer l’image de marque de l’emploi pour votre entreprise?

Développer une image de marque efficace pour l’emploi est la partie la plus cruciale de votre stratégie RH. La personne ou l’équipe qui développe votre image de marque pour l’emploi doit avoir une compréhension complète de la vision et des valeurs de votre entreprise. Ils doivent être bien conscients du type de talent qui aidera l’entreprise à atteindre son objectif. Il est également important d’avoir une vision claire de la façon dont votre organisation est perçue par vos annonceurs, et plus important encore, vous devez avoir une idée claire de la façon dont votre organisation est perçue par les candidats à la recherche d’emploi ciblés et quelles sont leurs attentes vis-à-vis de l’organisation. .

Vous devez clairement montrer ce qui est spécial au sujet de votre organisation et pourquoi tout candidat devrait envisager de travailler pour votre entreprise. Vous devez également utiliser une matrice afin de pouvoir suivre et analyser votre processus de création de marque pour l’emploi.

Si vous envisagez de développer votre entreprise à l’échelle mondiale, vous pouvez faire appel aux services mondiaux de PEO. Les services Global PEO vous aideront avec votre image de marque d’emploi pour obtenir et retenir les meilleurs talents en sécurisant l’intérêt de l’employeur et de l’employé, et pour cela, tout ce que vous avez à faire est de construire une image de marque d’emploi très forte et de la représenter auprès du monde de la meilleure façon possible. Si vous faites appel aux services mondiaux de PEO, il vous suffit de leur faire part de vos besoins et tout le reste sera géré par eux. Ils trouveront les meilleurs candidats possibles pour votre entreprise.

En fin de compte, l’essentiel est qu’une bonne et forte image de marque pour l’emploi vous aidera à obtenir et à retenir le meilleur candidat sur le marché du travail, et une bonne image de marque pour l’emploi rendra votre processus de recrutement beaucoup plus facile et efficace.

(L’auteur est co-fondateur, iXceed Solutions (Global Tech-Recruiter Provider). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

