Construire l’écosystème financier pour les femmes indiennes

Par Sairee Chahal

Au cours des dernières décennies, posséder un compte bancaire était considéré comme une référence majeure pour les femmes, qui constituent 48,5 % de la population indienne. Mais alors que l’Inde entre dans une ère Internet accélérée, l’inclusion financière jette un filet beaucoup plus large. Aujourd’hui, il comprend l’éventail complet de la littératie financière, du financement, des paiements, des opérations bancaires et au-delà, et nous n’avons fait qu’effleurer la surface.

Voici un aperçu rapide de deux scénarios courants. Selon le 6e recensement économique, les femmes entrepreneurs contribuent collectivement à 3,09 % pour cent de la production industrielle. Ils emploient 10 pour cent du total des travailleurs engagés dans différentes activités économiques. Pourtant, l’Inde se classe au troisième rang mondial pour l’écart entre les sexes en matière d’entrepreneuriat. Bien qu’elles soient des preneuses de risques calculées, les femmes de toute la pyramide de l’entrepreneuriat reçoivent un financement extrêmement limité.

À l’autre extrémité du spectre, si l’on examine le travail collectif non rémunéré fourni par les femmes en Inde, les hommes indiens consacrent 80 % de leurs heures de travail à un travail rémunéré, tandis que les femmes consacrent près de 84 % de leurs heures de travail à du travail non rémunéré (selon à la première enquête sur l’utilisation du temps en Inde par PIB Delhi). Cela crée un désavantage injuste pour les femmes, car lorsque la main-d’œuvre non rémunérée des femmes cherche un prêt pour démarrer une entreprise, pour l’éducation ou d’autres fins de vie, l’équité de leurs compétences et de leur travail est radiée. Leur demande de crédit est considérée comme illégitime ; il leur incombe de prouver leur légitimité, par l’intermédiaire d’un bienfaiteur masculin.

Nous devons examiner les femmes, le capital et l’inclusion financière sous un angle nouveau, car un grand nombre de femmes restent mal desservies. Les solutions ne sont pas évidentes. Cependant, l’économie Internet accélérée de l’Inde présente une réelle opportunité de perturber notre réflexion et de concevoir un système qui place les femmes au centre de celle-ci.

Créez des produits numériques axés sur les femmes

Le lustrage sur les systèmes existants avec une couche de rose ne fonctionnera pas. La perturbation numérique sous stéroïdes, c’est le besoin de l’heure. Les produits financiers axés sur les femmes doivent être repensés pour être pertinents et facilement accessibles, des plans de protection et du crédit à la création de marchés communautaires dirigés par des femmes. La solvabilité doit être considérée sous un autre angle pour les femmes non bancarisées, et l’intersection de l’intention, une compréhension plus approfondie des défis sous-jacents et la réflexion sur les produits et la conception peuvent rendre cela possible.

Affecter des capitaux aux femmes micro-entrepreneurs

Toutes les statistiques indiquent que les femmes sont d’excellentes emprunteurs et candidates au financement de l’entrepreneuriat. Mettre plus de capital entre les mains des femmes micro-entrepreneurs, un segment très mal desservi, les aidera à voir grand et à croître plus rapidement. Pourtant, des millions de femmes micro-entrepreneurs non bancarisées n’ont pas accès au financement institutionnel. Les néo-banques ont ici une réelle opportunité de créer un accès pour les femmes micro-entrepreneurs, d’affecter et de faciliter la diffusion sans tracas des fonds. Les besoins financiers des femmes micro-entrepreneurs doivent être compris et pris en compte spécifiquement. Nous ne pouvons pas appliquer une approche unique.

Déclenchez des conversations financières

Dans un pays comme l’Inde, les femmes sont découragées de s’intéresser de manière proactive à la conscience financière et à l’agence, dès l’enfance. Ce système de croyances est enraciné chez les femmes dans les foyers et continue d’avoir un impact sur leur vie en tant que consommatrices, professionnelles, ménagères et autres identités. Les communautés en ligne, les groupes d’entraide et les collectifs de femmes hors ligne, qui reposent sur les principes de confiance, d’espaces sûrs et de soutien, sont de grands espaces pour commencer à inverser cet état d’esprit. Prioriser les conversations sur tous les aspects de la sensibilisation et du bien-être financiers, de la manière d’obtenir un prêt commercial à l’information sur l’exploitation financière, doit être intégré. et inspirés à prendre en charge leur parcours financier.

Tisser dans l’orientation financière

La pandémie a poussé les femmes comme aucune autre force à investir dans leur éducation financière. Internet a déniché un trésor de ressources, de contenu et de conversations qui permettent de développer une éducation. Mais il reste encore du travail à faire pour les rendre accessibles dans plusieurs langues, sous une forme consommable, et favoriser la facilité de diffusion. Apprendre par la conversation et l’apprentissage par les pairs, par exemple, est un changement majeur dans la façon dont nous apprenons. Tisser des conseils financiers avec des produits est essentiel pour que les femmes fassent de meilleurs choix, soient capables de tirer parti des nouveaux outils et produits numériques et étendent leur identité financière dans un monde post-pandémique.

(L’auteur est le fondateur et PDG de Sheroes et Mahila Money. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

