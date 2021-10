Construire l’écosystème pour les femmes micro-entrepreneurs en Inde

Toutes les statistiques indiquent que les femmes sont de meilleures emprunteurs. (Image représentative)

Par Sairee Chahal

Parmi les différentes entités entrepreneuriales, le micro-entrepreneuriat est particulièrement attrayant pour les femmes indiennes. La propriété d’une micro-entreprise a donné à des millions de femmes une plate-forme pour construire une identité sociale et un capital financier, tout en étant capable de le développer de manière flexible.

Environ 98% des entreprises détenues par des femmes indiennes sont des micro-entreprises, et parmi celles-ci, environ 90% opèrent dans des secteurs tels que la santé, les cosmétiques, l’habillement, l’éducation, les produits de bien-être pour femmes, la mode, l’alimentation et la nutrition, les vêtements et les textiles. De chercheuses d’emploi, les femmes deviennent créatrices d’emplois.

L’économie Internet accélérée de l’Inde, présente une réelle opportunité de soutenir les femmes microentrepreneurs indiennes aussi passionnément que nous, la création de licornes. Avec la bonne injection de ressources, d’outils et de soutien, les femmes micro-entrepreneurs peuvent jouer un rôle lucratif dans la création d’emplois, renversant les indices de genre et stimulant l’économie.

Construire l’accès numérique

Les Nations Unies et la Cour suprême de l’Inde ont toutes deux déclaré « l’accès à Internet » comme un droit humain fondamental. L’accès numérique peut être un véritable catalyseur pour la création et l’épanouissement de micro-entreprises dirigées par des femmes. Il peut uniformiser les règles du jeu. Par conséquent, la distribution, la pénétration et l’évangélisation des données et des appareils intelligents doivent être prioritaires. Ils ouvrent les portes de l’accès à des ressources d’apprentissage, des marchés, des outils de marketing et des communautés, qui joueront un rôle clé pour alimenter les micro-entreprises dirigées par des femmes.

Cultiver des écosystèmes d’apprentissage

Le paysage du micro-entrepreneuriat est rempli d’internautes novices et d’entrepreneurs novices, qui doivent apprendre les règles du commerce, à partir de zéro. Une culture d’apprentissage conversationnel et communautaire et l’accès à des ressources spécialement organisées doivent être encouragés. Les écosystèmes d’apprentissage en ligne doivent donner accès à un large éventail de compétences numériques, financières et commerciales générales. Le mentorat est un élément clé, car une culture de l’apprentissage doit être nourrie. Ce ne peut pas être une chose statique, qui est créée et oubliée. Il doit s’agir d’un écosystème d’apprentissage dynamique et évolutif, où les femmes micro-entrepreneurs veulent se présenter chaque jour.

Marchés communautaires dirigés par des femmes

Les marchés en ligne qui donnent la priorité aux produits et services des entreprises dirigées par des femmes peuvent être une bouée de sauvetage pour la croissance, l’exposition, la visibilité et l’image de marque personnelle. Les marchés de commerce électronique traditionnels ont une approche fonctionnelle de la vente et du commerce. Mais les marchés communautaires réinventent l’expérience du commerce électronique. Ils permettent aux microentrepreneurs de construire l’identité de leurs marques, via leurs boutiques en ligne. Cela inspire la créativité, la conversation et le contenu, qui mènent au commerce. L’accès facile à une communauté d’acheteurs potentiels est un élément clé de ce modèle.

Accélérateurs ruraux en ligne

De plus en plus de femmes se connectent chaque jour, et les femmes rurales sont le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide sur Internet. La pandémie a stoppé net des millions de micro-entreprises. Le potentiel de gain des femmes entrepreneurs a été affecté négativement. Bien qu’ils aient accès à Internet, ils n’étaient pas prisés pour en tirer parti pour les affaires. Ceux qui l’ont fait ont réussi à en sortir avec encore plus de succès. Le lancement d’accélérateurs ruraux en ligne à grande échelle, avec les éléments essentiels de compétences, de mentorat et de soutien/engagement communautaire, aidera les micro-entreprises des femmes rurales à rester pertinentes et à se développer. Cela incitera davantage de femmes à devenir entrepreneures, à créer des emplois et à investir dans leurs communautés.

Accès au capital

Toutes les statistiques indiquent que les femmes sont de meilleures emprunteurs. Mettre plus de capital entre les mains des femmes micro-entrepreneurs les aidera à voir grand et à croître plus rapidement. Pourtant, des millions de femmes non bancarisées sont exclues des systèmes bancaires et de crédit traditionnels, et elles sont incapables d’accéder au financement institutionnel. Les néo-banques ont ici une réelle opportunité de créer un accès pour les femmes micro-entrepreneurs, en réimaginant des produits et services pour les femmes. Les besoins financiers des femmes micro-entrepreneurs doivent être compris et pris en compte spécifiquement. Nous ne pouvons pas appliquer une approche unique.

Soutien et engagement de la communauté en ligne

Des modèles communautaires hors ligne comme SEWA et AMUL ont réussi à nourrir des milliers de femmes micro-entrepreneurs, car ils ont créé des espaces constructifs, sûrs et riches en ressources pour que les femmes puissent s’épanouir. Les communautés en ligne ont le potentiel d’évoluer et de fournir des écosystèmes riches à des millions de femmes micro-entrepreneurs. La sécurité, les conversations, l’expression, la reconnaissance sont les pierres angulaires des écosystèmes favorables, et la technologie jouera un rôle clé dans la connexion de tous ces points. Nous devons également développer une culture de reconnaissance et de célébration des femmes micro-entrepreneurs pour leurs luttes et leurs succès. Cela encouragera davantage de femmes à adopter l’entrepreneuriat et à accélérer leurs trajectoires de croissance.

(L’auteur est le fondateur et PDG de Sheroes. Les opinions sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

