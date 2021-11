Construire les cartes de paris de la semaine 10 et discuter des meilleures tartes de Thanksgiving

Cette semaine, Warren et Joe passent en revue leurs cartes de paris, en commençant par les Saints-Titans, et parlent de l’impact que l’absence potentielle d’Alvin Kamara pourrait avoir sur le jeu (6h00). Ensuite, ils passent au Sunday Night Football et se demandent si la ligne offensive des Chiefs peut ralentir les quatre premiers des Raiders (20h00). De plus, des conseils de paris pour les Browns-Patriots (31h00), les Vikings-Chargers (41h00) et une édition complète de House’s Exotics (1h01h00).

Hôtes : Warren Sharp et Joe House

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

