Construire l’immunité grâce à l’Ayurveda à l’époque de Covid-19

Par Shrawan Daga,

Le nouveau Coronavirus et ses différentes mutations ont envahi le pays. Tout le monde risque sa santé et sa vie à cause de ce virus. De nombreux patients ont été infectés par le virus et ont causé de graves dommages à leur système corporel. Cela nous a ouvert les yeux sur le renforcement de l’immunité. En Inde, nous croyons et pratiquons la médecine ancienne de l’Ayurveda. Les gens ont plus que jamais commencé à adopter des remèdes naturels et à embrasser l’Ayurveda.

Alors que les experts ont suggéré de nombreux changements dans le mode de vie et les régimes alimentaires, il est essentiel d’inclure des médicaments ayurvédiques sains. Il y a plusieurs choses que nous utilisons dans notre vie quotidienne qui peuvent renforcer notre immunité et aider notre corps à construire le pouvoir perdu de l’immunité. C’est la façon dont ces médicaments et remèdes simples sont produits et traités qui nous aident finalement à rester en bonne santé. Des préparations telles que Ayushkwath et Chyavanprash font partie de notre culture depuis des décennies. Ils sont un mélange d’ingrédients à base de plantes qui ont été soigneusement sélectionnés dans la nature pour s’assurer que leurs bienfaits sont emballés dans une cuillerée. Il est connu pour vous donner de l’énergie, renforcer l’immunité, favoriser un bon appétit et protéger votre corps contre les infections nocives, les virus et les bactéries.

En routine, boire des tisanes et du lait avec de la poudre de curcuma peut s’avérer très bénéfique pour favoriser le renforcement de l’immunité. En outre, une boisson telle que le jus d’Amla peut également être très bénéfique. Il a une teneur élevée en vitamine C et favorise l’immunité. Les vitamines C et D sont l’une des raretés les plus courantes chez les personnes de nos jours. Par conséquent, les promenades et la forme physique sont fortement recommandées pendant les périodes de covid. Les promenades nous aident également à apprécier la nature et notre environnement. Il offre à notre esprit et à notre corps de se rajeunir et nous donne un espace pour réfléchir à notre vie pour l’améliorer. La forme physique permet à notre corps de préparer et d’améliorer nos mécanismes de défense en développant les muscles et la force corporelle. Le yoga a de nombreuses qualités bénéfiques telles que la relaxation de l’esprit, donner à votre corps l’agilité dont il a besoin pour soutenir le travail quotidien et améliorer la santé cardiaque.

Samshamani Vati, poudre de Giloy, Ashwagandha, fruit d’amla et poudre de Mulethi sont tous des remèdes que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre corps reçoit toute la nutrition nécessaire qui lui manque. Aujourd’hui, nous sommes fortement touchés par la pollution et le changement climatique. Cela a un impact direct sur notre corps et notre santé sans que nous le sachions. Des changements inconnus se produisent dans notre corps en raison de ces facteurs, il est donc si important d’être prudent en tout temps.

De nombreux patients qui ont contracté le COVID se sont plaints de maux de gorge et donc de difficultés à avaler. Même après s’être remis de cela, la douleur et la douleur continuent. Il est conseillé de se gargariser avec du curcuma et du sel. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires et aident également à apaiser les irritations. Souvent sans être infectée, la pollution peut causer ces problèmes. Donc, en faire une partie de votre routine quotidienne peut être correctif.

D’autres ingrédients curatifs de l’univers de l’Ayurveda incluent le tulsi, la cannelle, le poivre noir, le shunthi (gingembre sec) et les raisins secs. Ils sont puissants et riches en valeur nutritive dont le corps a besoin pour construire et maintenir notre immunité. Ils ont le potentiel de combattre les choses nocives qui affectent notre corps et également d’améliorer notre résistance à la maladie et aux maladies. Les condiments et les épices couramment utilisés dans le régime alimentaire indien tels que le curcuma, le cumin, la coriandre et l’ail sont très avantageux pour notre processus de renforcement de l’immunité. Jaggery et le jus de citron vert frais nous aident non seulement à rester hydratés, mais également à augmenter la teneur en oxygène et en fer de notre sang pour nous garder en bonne santé.

Les kadhas, les concoctions ayurvédiques sont un mélange d’herbes et d’épices bouillies dans de l’eau. Il est enrichi en antioxydants et en propriétés anti-inflammatoires. Il a également des facteurs antiviraux et antibactériens qui les rendent populaires et les solutions les plus préférées pour plusieurs maux. Les herbes et les épices couramment utilisées dans un Kadha sont le curcuma, le tulsi, le gingembre, le poivre noir et les clous de girofle, car ils contribuent à améliorer le système de défense du corps. Il est idéal de le prendre une fois par jour en quantités modérées pour éloigner les maladies.

Avec ces remèdes, le renforcement de l’immunité n’est pas loin d’être atteint. La discipline et l’adoption d’une routine saine sont la voie à suivre pour nous tous.

