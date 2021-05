Construire Seattle, brique par brique de jeu vidéo: la ville s’élève à Minecraft dans le cadre d’un immense projet

Rome ne s’est pas construite en un jour, dit le proverbe. Mais bon, Seattle a été construit en un mois! Au moins une grande partie de celui-ci était – dans Minecraft.

Un effort impressionnant d’une collection de geeks qui sont dans le jeu vidéo bloc par bloc de Microsoft peut être vu dans de nouvelles vidéos qui sont apparues sur Reddit ce mois-ci. La recréation de la ville à l’échelle 1: 1 fait partie du projet plus vaste «Build the Earth» dans lequel les constructeurs de Minecraft prévoient de recréer la planète entière et tous ses lieux.

Cette entreprise est dirigée par un YouTuber de la région de Seattle qui s’appelle PippenFTS et qui a préféré ce nom pour cet article. PippenFTS a déclaré à . qu’il a grandi dans l’État de Washington et vit maintenant au nord de Seattle.

Le joueur de 31 ans joue à Minecraft depuis 2013 et a déclaré qu’il avait travaillé dans le commerce de détail avant de poursuivre son rêve d’être un pianiste professionnel à plein temps. La pandémie a écrasé ce rêve, alors il a pivoté dur pour travailler à plein temps sur Construire la Terre et devenir un YouTuber.

La chaîne YouTube de PippenFTS compte près d’un demi-million d’abonnés et ses vidéos sont une collection amusante de commentaires et de clips liés aux versions de Minecraft, y compris Seattle.

En mars, il a lancé un appel pour voir si les constructeurs pouvaient assembler 1000 bâtiments sur le serveur de Seattle Minecraft. Ils l’ont fait, et puis certains.

Sa vidéo plus longue, ci-dessous, est une exposition vertigineuse du travail impliqué dans la construction de tout, de la tour Columbia à Lumen Field. Des vues accélérées et des prises de vue aériennes dans le jeu montrent les progrès à mesure que la ville s’élève brique par brique.

Et parce que la construction ne semble jamais s’arrêter, dans le vrai Seattle ou dans Minecraft Seattle, il y a des grues partout.

«Il est difficile de mesurer le nombre d’heures», a déclaré PippenFTS à propos du temps que lui et d’autres ont passé à construire la ville.

Il a dit qu’il a passé 256 heures lui-même à faire les 100 premiers bâtiments, et a fait 60 bâtiments supplémentaires pour la vidéo «1 000 bâtiments de Seattle», portant son investissement en temps à environ 410 heures. Avec une large marge d’erreur, cela revient à environ 3 018 heures collectivement pour que le groupe construise 1 179 bâtiments.

«Les deux parties les plus difficiles étaient de garder tout le monde motivé et de garder l’endurance personnellement, d’être tous les jours et de travailler au mieux de mes capacités», a déclaré PippenFTS.

PippenFTS a déclaré qu’il travaillait au centre-ville, dans le monde réel, tous les jours avant la pandémie COVID-19, et qu’il était très satisfait de son travail dans le jeu sur la tour Columbia, qui a pris une semaine de six à 10 heures par jour à construire.

Une vue sur le centre-ville de Seattle, à Minecraft, à nord avec Smith Tower au premier plan. (Construisez la capture d’écran de la Terre)

Au moins, il a mis les pieds dans la version réelle de la ville. L’utilisateur de Reddit WigitMigit, qui est un lycéen de 16 ans nommé Spencer, a été celui qui a posté sur le projet sur la chaîne r / Seattle de Reddit et a réalisé la vidéo phare en haut de cette histoire. Il n’est jamais allé à Seattle et vit à travers le pays dans le Maryland.

«J’ai certainement beaucoup appris sur la ville grâce à ce processus et j’ai toujours aimé la région du nord-ouest du Pacifique», a déclaré Spencer, qui a crédité les équipes de Build the Earth pour la majeure partie du travail.

“Nous avons utilisé Google Maps et Google Earth comme référence, et nous avons un mod qui génère essentiellement les données de hauteur du monde sur une carte Minecraft”, a déclaré Spencer. «Nous construisons nos bâtiments sur le terrain généré par le mod.» Dans un article précédent, PippenFTS a expliqué comment les deux mods permettent de dépasser la limite de hauteur normale de Minecraft pour le terrain.

Les Amazon Spheres de la version Seattle 1: 1 de Minecraft ont été construites par un utilisateur nommé Eno.

Spencer joue à Minecraft depuis plus de huit ans et il attribue au jeu son intérêt pour l’architecture, ce qu’il espère poursuivre à l’université et en tant que carrière. La construction de Seattle ne fait qu’ajouter à son désir de visiter la ville en personne.

Pour quelqu’un qui vit assez près de la ville pour la voir et en faire l’expérience, PippenFTS se trouve toujours dans un espace entre ce qui est réel et ce qui est un jeu vidéo.

«Sur le chemin de l’aéroport le week-end dernier, nous avons traversé le centre-ville [Seattle] sur l’autoroute », dit-il. «C’était surréaliste, j’avais l’impression d’être de retour sur le serveur, en le construisant dans Minecraft. C’est à quel point l’expérience passe tellement de temps dans les bâtiments dans le jeu et dans la vraie vie, puis passe de l’un à l’autre. »