Punk the Capital : Construire un mouvement sonore, 2019.

Réalisé par James June Schneider et Paul Bishow.

Avec Cynthia Connolly, Dante Ferrando, Skip Groff, RH, Darryl Jenifer, Kim Kane, Alec MacKaye, Ian MacKaye, Henry Rollins, Howard Wuelfing, Don Zientara, Jeff Nelson.

SYNOPSIS:

Punk the Capital : Construire un mouvement sonore est une chronique de la scène musicale punk à Washington, DC – en particulier, le sous-genre connu sous le nom de hardcore – du milieu des années 70 au milieu des années 80, alors que des groupes comme Minor Threat et Bad Brains se sont fait des noms en dehors de la région et de nombreux d’autres ont créé un héritage au sein de cette communauté. C’est un regard en profondeur sur la naissance d’un mouvement musical qui se poursuit encore aujourd’hui.

J’étais trop jeune pour connaître la scène punk rock de la fin des années 1970 et du début des années 1980, mais j’ai découvert le genre lorsque je me suis lancé dans la musique rock au milieu des années 1980. J’ai toujours été un généraliste de la musique qui apprécie autant les Sex Pistols que les Beatles, donc je n’ai jamais creusé profondément dans le punk et son sous-genre hardcore, mais j’ai toujours été conscient qu’il y avait une scène musicale punk à Washington, DC qui rivalisait avec ce qui se passait à New York et Los Angeles à l’époque.

Punk the Capital : Construire un mouvement sonore est une chronique de cette époque, illustrant l’essor d’une communauté qui se comptait par dizaines à la fin des années 70 et est devenue des milliers au milieu des années 80, époque à laquelle de nombreux adhérents de longue date sont partis. Après tout, ce n’est plus vraiment du punk quand les médias grand public en parlent et que les gamins des banlieues se présentent aux concerts parce qu’ils veulent être vus comme cool.

Les principaux acteurs sont largement couverts ici, Bad Brains et Minor Threat étant ceux qui ont attiré le plus d’attention en dehors de DC à l’époque. Beaucoup de groupes punk de DC étaient de la variété hardcore, et il y avait un sous-ensemble de ce qu’on appelle le straight edge – ce qui signifie qu’ils ne boivent pas et ne se droguent pas – qui est également abordé ici. Tout cela m’était connu, mais j’ai aussi découvert d’autres groupes que j’ignorais auparavant, comme les Slickee Boys, les Teen Idles, la SOA et bien d’autres.

Il n’y a pas de narration dans ce documentaire. Au lieu de cela, des clips d’interview portent l’histoire sur une période de plusieurs années, depuis les débuts naissants de la scène au milieu des années 70 jusqu’à 1984 environ, ce qui signifie que des groupes ultérieurs comme Fugazi et Rites of Spring obtiennent des mentions minimales. Les personnes interrogées sont : Jeff Nelson et Ian MacKaye de Minor Threat, qui ont également lancé le label Dischord Records, toujours en activité ; Henri Rollins ; le propriétaire d’un magasin de disques et producteur de musique Skip Groff ; Howard Wuelfing (Slickee Boys, infirmières et moitié japonais); le producteur de musique Don Zientara ; et plein d’autres.

Malgré le fait que les gens ne se promenaient pas avec un téléphone/caméra vidéo dans leurs poches à l’époque, il y a beaucoup de séquences d’archives et de photos d’émissions de cette époque, ainsi que les clichés obligatoires de la vie régulière de DC qui mettent en évidence le contraste entre la position de cette ville en tant que capitale du pays et l’équipe hétéroclite d’excentriques qui jouaient des spectacles hardcore dans une sorte de galerie d’art appartenant à des hippies devenus Yippies.

Apparemment, une grande partie de cet enregistrement visuel existe parce que de nombreux membres de la scène hardcore à cette époque étaient en fait des collectionneurs ringards qui aimaient sauver des choses, comme quelqu’un le fait remarquer à un moment donné. Plusieurs personnes interrogées sortent leurs collections d’affiches, de magazines et d’autres artefacts de cette époque – Jeff Nelson exprime sa perplexité quant au fait que l’affiche du dernier spectacle de Minor Threat ait mal orthographié le nom du groupe comme “Minor Treat”.

De plus, des superpositions graphiques présentent les différentes époques de l’évolution de la scène hardcore de DC et les lignes de graphique entre les groupes, dont beaucoup ont partagé des membres entre eux. Ils sont une touche agréable et vous aident à garder une trace de qui est qui et où vous êtes dans le récit.

La scène hardcore de DC s’est en fait poursuivie bien au-delà de 1984 et jusqu’à ce jour, Dischord Records sortant toujours des sorties et prévoyant en 2021 de publier un coffret remasterisé de certains des albums fondateurs de cette première époque. cependant, Punk la capitale s’arrête avant de couvrir ces dernières années, choisissant plutôt de se concentrer sur la façon dont la scène punk de DC s’est développée de manière organique, avec des adolescents partageant les mêmes idées se trouvant, formant des groupes et connaissant divers degrés de succès. Beaucoup de ces musiciens jouent encore aujourd’hui.

Brad Cook

Lien source

Le post Building a Sound Movement (2019) est apparu en premier sur ..