Construire une machine capable de convertir des sacs en plastique en carburant | La technologie

Le plastique est l’élément non naturel le plus utilisé dans l’industrie et l’un des grands problèmes environnementaux de notre époque, heureusement il semble que nous pourrions lui donner une nouvelle vie.

Il est vrai que le plastique peut être recyclé, mais malheureusement il a un nombre fini de fois où il peut être réutilisé (contrairement à l’aluminium, qui peut être recyclé un nombre infini de fois).

Par exemple, 100 milliards de sacs plastiques jetés aux États-Unis, qui sont produits avec 12 millions de barils de pétrole. Et c’est un très gros problème. Heureusement, il existe des moyens de le réparer.

L’une des solutions les plus intelligentes est l’œuvre d’Akinori Ito, un inventeur japonais qui a créé un appareil électroménager qui transforme les sacs en plastique en carburant. Le combustible résultant peut être utilisé pour diverses applications, telles que la production de chaleur.

Ito s’est rendu compte que puisque les sacs en plastique sont créés à partir de pétrole, ils peuvent être reconvertis dans leur forme d’origine. L’huile produite peut être utilisée pour chauffer les générateurs et certains poêles.

Ou il peut servir de alternative à l’essence une fois raffiné et peut même être utilisé pour alimenter des voitures, des bateaux ou des motos.

Un kilo de plastique peut produire environ un litre de pétrole. Et le processus de conversion nécessite environ 1 kWh d’électricité, qui vaut environ 20 centimes d’euro en plus ou en moins.

En transformant le plastique en huile, nous éliminons la pollution au CO2 Et bien que le produit final soit toujours un carburant qui libère du CO2 lorsqu’il est brûlé, cette méthode de recyclage pourrait révolutionner la façon dont nous traitons les déchets plastiques.

L’invention est destinée à un usage domestique, qui a le potentiel de créer une indépendance énergétique chez les consommateurs Et pas seulement pour les entreprises et les grandes entreprises, tant de personnes pourraient profiter de l’invention.

La machine utilise une pyrolyse très efficace, qui consiste à transformer un composé en un composé plus petit et plus simple à haute température. Il est capable de traiter différents types de plastiques tels que le polyéthylène, le polystyrène et le polypropylène. Bien entendu, il ne traite pas les bouteilles en PET.

Des scientifiques chinois et américains de la Washington State University ont mis au point une méthode pour convertir les déchets plastiques en carburéacteur.

Le processus commence par chauffer le plastique. Il est ensuite placé dans l’étuve pressurisée sans oxygène. Il est chauffé à 427°C, ce qui transforme le plastique en liquide. La machine transforme ensuite le liquide en un état gazeux.

Le gaz produit est piégé et stocké pour le refroidissement. La vapeur se condense lorsqu’elle se refroidit et forme du pétrole brut. Ce n’est certainement pas un processus très complexe, malgré sa grande utilité.