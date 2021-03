Construisez la salle de sport à domicile de vos rêves avec des appareils d’exercice de moins de 250 $ chacun chez Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les gymnases à travers le pays ont subi un énorme succès en 2020 et il faudra peut-être encore plusieurs années avant que certains gymnases ne se rétablissent complètement. Autant j’adore aller au gymnase et autant que je suis en faveur de petits propriétaires de gymnases indépendants, il n’y a aucun moyen que je retourne au gymnase de si tôt. Les applications de fitness interactives sont plus que suffisantes pour me motiver, et elles sont généralement beaucoup moins chères qu’un abonnement à une salle de sport. En plus de cela, j’ai passé l’année dernière à construire une salle de gym à domicile avec toutes les machines d’exercice dont j’ai besoin.

Non, je n’ai pas dépensé des milliers et des milliers de dollars pour construire ma salle de gym à domicile. Croyez-le ou non, le chiffre se chiffre en fait par centaines. Comment ai-je réussi? Simple: Amazon regorge d’équipements de gymnastique à domicile bien évalués qui coûtent beaucoup moins cher que vous ne le pensez. Saviez-vous que vous pouvez obtenir un très bon vélo d’exercice à volant pour seulement 168 $? Que diriez-vous d’un best-seller tapis roulant mécanique pour seulement 129 $? Vous ne croirez pas le genre de valeur que vous pouvez chez Amazon si vous savez où chercher. Et heureusement pour vous, nous allons vous montrer exactement où chercher.



Sauter la salle de gym ne signifie pas nécessairement sauter des séances d’entraînement. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous permettre une salle de sport à domicile, détrompez-vous car il existe actuellement des offres fantastiques sur Amazon sur toutes sortes d’équipements d’exercice. Au lieu de payer 50 $ ou 60 $ chaque mois sur un abonnement à une salle de sport, pourquoi ne pas acheter votre propre équipement et le voir s’autofinancer en un rien de temps? Nous vous avons donné deux excellents exemples ci-dessus, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. D’autres offres de gym à domicile chaudes sur Amazon incluent actuellement un vélo d’exercice pliable pour 162 $, un tapis roulant électrique avec des centaines de notes 5 étoiles pour 249,99 $, et un vélo elliptique pour seulement 149 $!

Il y a tellement de bonnes affaires disponibles en ce moment dans la section exercice et fitness d’Amazon, et vous trouverez cinq options particulièrement impressionnantes et abordables ci-dessous.

Vélo d’appartement Dkeli

✅ 【Durable et sûr】 Le vélo de spin fait d’un cadre robuste, équipé d’un cadre triangulaire, d’un volant d’inertie de 22 lb, peut supporter jusqu’à 300 lb de poids. Et le vélo d’exercice avec des pédales réglables à cage antidérapante et une conception de frein d’urgence à pression peut créer des conditions de conduite sûres.

✅ 【Avec moniteur numérique et bouilloire】 Le moniteur de date sur le vélo d’exercice suit votre temps, la distance, la numérisation, la vitesse et la combustion des calories. La bouilloire est pratique pour reconstituer l’humidité à temps, ce qui facilite la poursuite de l’exercice. Ce vélo de cyclisme en salle est le meilleur moyen de travailler vos muscles / perdre du poids / améliorer la fonction cardiaque / pulmonaire. N’hésitez pas à l’acheter.

✅ 【Résistance réglable】 Notre vélo d’exercice dispose d’un système de résistance. Nous pouvons ajuster différentes résistances en tournant le bouton de résistance au milieu du vélo de cyclisme afin que vous puissiez ressentir différentes difficultés d’entraînement et vous fournir une route réelle et réelle.

Vélo d’appartement Vélo couché Bike Trainer Vélo d’intérieur Vélo stationnaire avec écran LCD et… Prix:167,88 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tapis de course manuel ProGear 190

Cadre en acier avec revêtement en poudre, larges rails latéraux pour la sécurité

Les rouleaux de ceinture surdimensionnés offrent une expérience de marche très douce et cohérente

Les réglages de l’inclinaison offrent des niveaux d’inclinaison rapides et faciles à 2 positions de 6 et 10 degrés

Des poignées plus longues avec des poignées en mousse offrent une sécurité de marche et une perte d’équilibre

Tapis de course manuel ProGear 190 avec 2 niveaux d’inclinaison et deux volants d’inertie Prix:129,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tapis roulant électrique pliant 800W Best Choice Products

RÉGLAGES DE VITESSE AUTOMATIQUE / MANUELLE: Basculez rapidement entre six vitesses préréglées (0,5, 3, 4, 5, 6 et 7 mph), ou ajustez avec les boutons – / + pour plus d’options (vitesse maximale 7,5 mph)

3 ENTRAÎNEMENTS PRÉRÉGLÉS: Choisissez entre les modes Débutant, Intermédiaire ou Avancé pour trouver votre entraînement parfait – utilisez la touche de sécurité pour annuler votre entraînement si vous êtes fatigué!

AFFICHAGE NUMÉRIQUE: Suivez la distance, la vitesse, le temps et le nombre de calories à l’écran, tandis que les poignées ont des paramètres de vitesse, des boutons de démarrage / arrêt et des capteurs de fréquence cardiaque

Tapis roulant électrique pliant 800W de Best Choice Products, machine motorisée d’exercice de forme physique pour Ho… Liste des prix:299,99 $ Prix:249,99 $ Vous sauvegardez:50,00 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Vélo elliptique SF-E905 de Sunny Health & Fitness

RÉSISTANCE: ajustez facilement l’intensité de votre entraînement avec la torsion du micro-contrôleur précis équipé de 8 niveaux de résistance magnétique.

MONITEUR NUMERIQUE AVEC PULSE: Suivez la progression de votre entraînement sur le moniteur numérique qui affiche votre temps, vitesse, distance, calories et pouls.

Entraîneur elliptique Sunny Health & Fitness SF-E905 avec 8 niveaux de résistance et … Liste des prix:179,00 $ Prix:149,17 $ Vous sauvegardez:29,83 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Vélo d’appartement magnétique pliant MaxKare

【VÉLO D’EXERCICE 3 EN 1 avec CORDE DE TENSION】 Vous pouvez convertir (bouton tournant) le vélo stationnaire en forme verticale, ce qui vous donne un exercice de haute intensité pour vous mettre au défi. Couché ou semi-récurrent vous apporte un entraînement moins fatigant. Les bandes de résistance à la tension des bras sont livrées avec un vélo d’exercice stationnaire, vous pouvez entraîner les muscles des bras et le haut du corps afin d’obtenir un entraînement équilibré et scientifique du corps entier

【8 NIVEAUX DE RÉSISTANCE MAGNÉTIQUE RÉGLABLE】 Ce vélo d’exercice magnétique est compatible avec différentes forces d’entraînement non seulement pour différents groupes d’âge, du débutant au professionnel et différents, mais aussi pour différentes étapes de votre exercice (échauffement à un entraînement intense) grâce à 8 niveaux de magnétisme réglage de la résistance. La roue magnétique diffère d’une roue à chaîne traditionnelle, de sorte que ce vélo d’exercice garantit une expérience de conduite douce et silencieuse. Ne vous inquiétez pas du réveil de votre bébé!

【ÉCRAN LCD ET SUPPORT DE TÉLÉPHONE】 Le vélo d’exercice MaxKare comprend un support pour téléphone / tablette, vous pouvez profiter de vos divertissements préférés tout en faisant du vélo. Le pouls suit votre fréquence cardiaque et le moniteur LCD numérique affiche les données de fitness, y compris la fréquence cardiaque, le temps, la vitesse, la distance parcourue et les calories brûlées clairement. Par conséquent, vous savez si votre quantité actuelle d’exercice est adaptée à votre santé.

Vélo d’appartement Vélo stationnaire Vélo d’appartement pliable magnétique vertical couché portable avec… Liste des prix:171,99 $ Prix:161,99 $ Vous sauvegardez:10,00 $ (6%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

