Construisez le méga requin de la mort de vos rêves dans Maneater-.

Bienvenue dans notre revue Maneater. Avez-vous déjà voulu être le requin? Vous frayer un chemin dans une machine à tuer grotesque nucléaire qui s’attaque aux amateurs de plage et de navigation de plaisance innocents – tout au long du déroulement d’une histoire presque oubliable qui n’avait pas d’importance en premier lieu parce que vous êtes un requin de la mort maintenant ? Eh bien, Maneater est à peu près aussi bon que possible et exactement ce que vous recherchez – une expérience pas tout à fait AAA avec un récit campy, des mécanismes RPG de requin mutant intéressants et la liberté de terroriser les pêcheurs et la vie marine de manière égale. La seule chose qui aurait pu l’améliorer aurait été une reprise épique et hilarante du hit de 1982 de Hall & Oates Maneater pour lancer le tout.

Configuration de l’histoire

Vous regardez une histoire de vengeance drôle et satirique qui prend entre 12 et 20 heures environ. J’y ai joué sur Mac via GeForce NOW. La configuration suit une série de télé-réalité épicée de chasseurs de requins cajuns qui ne sait pas vraiment si elle est censée être entièrement une blague ou non. Il a ses moments – faire avancer le récit de manière assez efficace et offrir un bon changement de rythme ici et là. C’est une partie oubliable de l’expérience qui s’intègre bien, ne gêne pas vos tueries sous-marines et a à peu près autant d’avantages à la fin qu’un titre comme celui-ci devrait avoir pour moi : très peu.

Chris Parnell de Rick & Morty, cependant, est présenté comme une sorte de narrateur comiquement sec de vos singeries mortelles tout au long de l’expérience. Le ton de sa performance ici, en combinaison avec les faits sur les requins pour la plupart ridicules et les données historiques qu’il crache en toute impunité, s’intègre parfaitement à l’ambiance campy du jeu et donne une merveilleuse touche de légèreté parmi les eaux tachées de sang.

Machine à tuer parfaite

Pour résumer, les missions réelles ne sont guère plus qu’une liste de contrôle de quêtes de type récupération et de tâches d’aller ici et de tuer ces tâches – ne vous inquiétez pas, il ne semble pas y avoir d’adorable dauphins pour les joueurs sadiques devenus méga-requin de la mort à éviscérer ici. Le véritable intérêt est la liberté de parcourir le monde principalement ouvert – il est réparti sur huit zones remplies de grottes interconnectées, d’épaves et même d’œufs de Pâques amusants – en améliorant votre bête de la mort jusqu’à ce que vous puissiez affronter les hordes de chasseurs de requins et de plus grandes créatures sous-marines .

Une chose qui n’est pas trop interconnectée ici est l’écosystème sous-marin réel. Alors que pour ma part, je ne m’attendais pas du tout à ce qu’il s’agisse d’un habitat sous-marin réel, mais plutôt d’un terrain de jeu indépendant de type arcade pour les déjeuners des prédateurs au sommet, la physique et les interactions entre la vie marine et d’autres créatures sont assez basique. Il y a des moments où vous avez l’impression que votre requin est la seule créature vraiment vivante sur les cartes sous-marines du jeu, avec une série de chair à canon qui n’attend que vous pour les avaler. Vous n’aurez pas vraiment l’impression de pouvoir complètement gâcher la journée d’une famille d’épaulards qui s’occupaient déjà de leurs affaires comme vous le feriez avec des innocents faisant un bon barbecue en famille sur la plage – mais avouons-le, ils le méritaient probablement plus que les orques de toute façon.

Cette approche peu réaliste des systèmes sous-marins et des créatures n’a certainement pas entravé mon expérience, mais j’ai pu voir à quel point certains joueurs pourraient avoir l’impression que le monde du jeu est un peu sous-cuit et sans vie ici.

Visuels Maneater

La même perspective s’applique à l’attrait visuel global du jeu. Encore une fois, certaines personnes semblaient penser que cette chose allait ressembler à un titre AAA, ou du moins vouloir le comparer à ceux en termes de prouesses graphiques. Non. Il ne peut pas suivre la physique de l’eau et l’éclairage sous-marin que vous trouverez sur les titres créés par des équipes de développement géantes, et il n’impressionnera pas non plus visuellement dans l’ensemble. C’est un terrain de jeu amusant pour les manigances des requins, et à cet égard, c’est parfait.

Planer dans les airs pour couper en deux un pêcheur sans méfiance sur le rivage ou s’agiter sur le front de mer pour détruire un bon feu de joie est absolument hilarant – et enverra les chasseurs de requins après vous. Vous devez ensuite éliminer un nombre incalculable de ces poursuivants pour amener les chasseurs nommés, presque des boss – c’est le principal moyen de rassembler de nouvelles parties du corps pour des mises à niveau majeures en mutation.

Système de mise à niveau

Les mises à niveau et les systèmes de type RPG de mutation sont simples. Mais avec la possibilité de transformer votre tête, votre mâchoire, votre torse, votre queue et votre nageoire dorsale avec diverses améliorations et des parties du corps spécifiques, vous pouvez transformer votre requin en une bête terrifiante des profondeurs si vous y consacrez du temps. le système de RPG le plus profond qui soit, mais les mises à niveau, en particulier sur le plan esthétique, ont l’air plutôt incroyables. Les améliorations se présentent sous la forme de trois catégories : Os, Bio-électrique et Ombre qui sont essentiellement les meilleures pour abattre des bateaux, d’autres créatures marines et des groupes d’« ennemis ». Tout peut être mélangé et assorti pour créer votre propre requin de la mort, et vous pouvez simplement retourner dans une grotte pour re-spécifier votre construction en fonction de votre prochain défi de toute façon.

Expérience GeForce NOW Maneater

Si ce n’est pas votre premier regard sur l’une de nos critiques de jeux GeForce NOW, vous connaissez maintenant l’exercice : téléchargez le client GeForce NOW, connectez votre compte Steam ou Epic Games et jouez à votre bibliothèque personnelle de titres sur les systèmes ils n’avaient aucune affaire disponible en premier lieu.

J’ai joué à la version Steam de Maneater sur macOS via GeForce NOW sans aucun problème. Si vous êtes une tête de fréquence d’images totale, vous pourriez avoir quelques problèmes ici, mais encore une fois, vous êtes probablement aussi quelqu’un qui a déjà un système qui joue à tous vos jeux préférés à votre goût sans-NVIDIA steaming. Pour le reste d’entre nous, cherchant simplement à accéder à des titres qui n’ont jamais été publiés sur les seules plates-formes informatiques que nous possédons déjà, la capacité de GeForce NOW à faire fonctionner des jeux PC sur Mac a été une expérience merveilleuse jusqu’à présent, même avec le FPS et le réseau mineurs attendus. les joueurs non-PC en moyenne peuvent très bien en faire l’expérience ici. Cela dit, en tant que personne qui n’est pas trop sensible mais assez consciente de ce genre de choses, jouer à Maneater sur un Mac avec GeForce NOW était en fait assez fluide, et peut-être même plus que prévu.

Conclusion sur Maneater

On ne peut nier à quel point il peut être amusant de créer vos propres mâchoires de mort mutantes dans Maneater, défauts inclus. Comme beaucoup de ces types d’expériences indépendantes, les aspérités peuvent souvent ajouter à l’expérience. Et bien qu’il y ait certains éléments de celui-ci qui semblent un peu trop bruts, dans l’ensemble, Maneater atteint son objectif d’être une simulation de meurtre de requin campy qui ne se prend pas trop au sérieux, et offre beaucoup de plaisir de dessin animé sanglant dans le processus.

