Construisez une culture d’entreprise qui offre des résultats époustouflants

Considérez ces conversations d’employés dans deux entreprises.

Deux vendeurs discutaient pendant un moment lent lors d’un salon professionnel de l’industrie.

« Je n’écris pas grand-chose dans ce livre que le vice-président m’a donné. Cela prend beaucoup de temps et je ne suis pas sûr que cela aide.

« Oh, vous allez être dans l’eau chaude lorsque le vice-président voyage avec vous. Elle observera combien vous écrivez dans votre livre et voudra regarder le livre.

« Vraiment »

« Ouais, c’est un gros problème ici. Je n’étais pas très enthousiaste au début, mais j’ai trouvé que cela me rappelait des choses importantes que les clients disaient dont je ne me souvenais pas. M’a même aidé à sauver une affaire.

Dans la deuxième entreprise, deux ingénieurs logiciels discutaient dans la salle de pause.

« J’ai écrit 100 lignes de code aujourd’hui. »

« Aïe, ce n’est pas quelque chose dont vous devriez vous vanter. »

« Dans ma dernière entreprise, ils nous mesuraient en lignes de code par heure.

« Pas ici. Nous nous concentrons sur un code rapide, propre et sans bug.

« Eh bien, notre logiciel a fonctionné même si nous avons dû faire beaucoup de débogage. »

«Aujourd’hui, j’ai écrit trois lignes de code et supprimé 500 lignes. Tout est question de code de qualité qui fonctionne correctement du premier coup. Cela réduit les coûts, accélère les choses et rend les clients heureux.

Vous pourriez les voir comme un employé montrant les ficelles du métier à un autre employé. Bien que cela soit vrai, ce sont en fait des exemples de cultures d’entreprise efficaces qui ont stimulé les performances financières de ces entreprises.

Le terme culture d’entreprise suscite souvent des réactions courantes. Depuis que c’est devenu un mot à la mode, certains dirigeants et propriétaires reculent parce qu’ils ont vu trop de tendances aller et venir au fil des ans.

D’autres qui sont intrigués par l’idée ont du mal à cerner exactement ce qu’est une culture et comment en créer une qui améliorera les choses. Une étude de Deloitte sur les dirigeants d’entreprise a révélé que moins de 12 % pensent comprendre leur culture, alors que 82 % pensent que la culture est un avantage concurrentiel potentiel.

Quel avantage ? Les recherches de Gallup ont révélé que les organisations dotées d’une culture efficace ont augmenté leur bénéfice net de 85 % et ont montré une amélioration de 138 % des ventes sur une période de cinq ans.

La bonne culture peut fournir de meilleurs résultats pour votre entreprise. Déterminer quel type de culture peut faire cela et comment changer votre culture actuelle peut être difficile.

Changez de culture pour booster vos performances

Vous devez changer votre culture pour les bonnes raisons si vous voulez améliorer vos performances financières. Trop souvent, vous verrez des entreprises changer de culture afin d’attirer et de retenir plus d’employés, mais sans constater d’amélioration des résultats finaux.

Alors que beaucoup pensent que changer de culture consiste à améliorer les avantages sociaux, les conditions de travail ou la création d’un lieu de travail agréable, le véritable objectif est d’aider votre entreprise à mieux performer. Votre culture doit vous aider à exécuter vos stratégies, à servir vos clients, à augmenter vos ventes, à contrôler vos coûts et à augmenter vos profits.

Une culture efficace garantit que votre entreprise performe à un niveau exceptionnel. Les entreprises qui l’ont fait découvrent que cela améliore également l’attraction et la rétention des employés. Gallup a découvert qu’une culture efficace entraînait une augmentation de 50 % de l’engagement des employés. N’en faites pas simplement la principale raison pour laquelle vous changez de culture.

Qu’est-ce qu’une culture ?

Au niveau le plus élémentaire, la culture concerne la façon dont les personnes qui travaillent ensemble s’affectent les unes les autres. Comment les employés ont-ils un impact sur le comportement des autres employés ? Ce n’est ni bon ni mauvais.

Chaque organisation a une culture, qu’elle ait été construite intentionnellement ou qu’elle ait simplement évolué par elle-même. Les cultures peuvent vous aider ou vous blesser. C’est pourquoi une réflexion approfondie doit être menée sur la façon dont votre culture affecte la stratégie, la qualité, le service, les clients, les opérations, les employés et les bénéfices.

La culture est la compréhension partagée entre votre peuple sur ce qui est fait, comment c’est fait et pourquoi c’est fait de cette façon. Il s’agit d’un ensemble commun de croyances, de valeurs et d’attitudes qui guident ce que chacun fait.

Charles Jacobs, dans son livre Management Rewired, a décrit la culture « … comme l’histoire collective que les membres d’une organisation se racontent, déterminant la façon dont ils perçoivent le monde et agissent en conséquence ».

Votre culture est l’histoire que vos employés se racontent au sujet de leur travail dans votre entreprise.

Si vous voulez une entreprise performante, vous voulez vraiment une culture performante. Quel type d’histoire vos employés auraient-ils besoin de partager entre eux pour les influencer à produire des résultats exceptionnels ?

Avec la bonne culture, les employés peuvent amener d’autres employés à faire les bonnes choses. La culture détermine la façon dont chacun fait son travail, ce qui contribue à la performance de l’entreprise.

Malheureusement, il existe des cultures d’entreprise où cette force sociale agit pour retenir les employés afin qu’ils ne prennent pas d’initiative, ne fassent pas cet effort supplémentaire ou ne réfléchissent pas à ce qui est le mieux pour le client. Certaines cultures peuvent en fait abaisser les normes de produits et de services. Et peu importe comment la direction essaie de résoudre ce problème, cela reste le même.

Les cultures peuvent stimuler les performances, maintenir les choses telles qu’elles sont ou empirer les performances. Les cultures peuvent aider les employés à adopter le changement et l’amélioration ou les amener à résister au changement. Les cultures peuvent amener les employés à travailler tous ensemble ou à créer des silos avec des factions concurrentes et des jeux politiques.

Certaines entreprises qui ont délibérément tenté de façonner leur culture ont fini par ne rien créer qui ait fait bouger l’aiguille des résultats. En fait, certains d’entre eux n’ont réussi à provoquer aucun changement dans la dynamique sociale de leurs employés. Il existe d’autres exemples où les entreprises ont réussi à changer leur culture d’une manière qui a conduit à une meilleure performance financière.

7 clés pour changer votre culture de la haute performance

Vous ne devez pas seulement être intentionnel sur la culture que vous voulez, vous devez savoir comment la changer. Changer l’histoire que vos employés se racontent, changer la façon dont vos employés s’identifient à votre entreprise et changer la façon dont chaque employé se comporte minute par minute demande un effort sérieux.

Une culture de haute performance est une culture dans laquelle les employés se sentent dignes de confiance. C’est le manque de confiance qui empêche une culture de fournir les meilleurs résultats. Cela est généralement dû au fait que la direction exerce trop de contrôle sur les employés. Ce contrôle entraîne également une diminution de l’engagement et de la rétention des employés. Lorsque vous laissez votre culture assumer davantage le contrôle, tout fonctionne mieux.

1. Le top management doit s’engager à 100 % dans le changement de culture.

La haute direction doit conduire le changement de culture en paroles et en actions. Et ce sont ces actions qui peuvent déclencher une tentative de changement de culture. Les propriétaires, les dirigeants et les gestionnaires peuvent inconsciemment agir de manière à renforcer les mauvais comportements et attitudes.

Lorsque vous déterminez les comportements que vous souhaitez, l’histoire dont vous souhaitez que vos employés parlent, vous devez examiner vos actions quotidiennes afin de soutenir systématiquement ce que vous voulez que vos employés fassent. La haute direction doit être un modèle pour ce qu’ils veulent que les employés fassent et comment ils veulent qu’ils pensent.

Vous pouvez utiliser les ressources humaines pour aider à un changement de culture, mais elles ne peuvent pas le faire à votre place. Vous devez également être clair sur le fait que votre culture consiste à améliorer les performances, et non à attirer et retenir les employés. Améliorer votre environnement de travail peut être un bon projet à poursuivre, mais ne faites pas que votre culture change.

2. Vous ne pouvez pas simplement promouvoir, communiquer et annoncer les éléments de la culture

Le changement de comportement nécessite une interaction et une implication à tous les niveaux de votre entreprise. Vous ne pouvez pas commander une culture et utiliser un tour de relations publiques pour en créer l’image. Les normes sociales et les histoires partagées découlent de l’interaction des employés entre eux et avec la direction. Il implique de nombreux symboles et formes de renforcement. Walk the talk devient obligatoire.

Vous construisez une culture grâce à des conversations soutenues de diverses manières. Parfois, vous pouvez créer un changement de culture par le bas.

3. La culture commence par un objectif auquel vos gens peuvent croire

Le pourquoi de nos emplois compte beaucoup. Il existe des preuves accablantes que lorsque les employés voient un but dans leur travail, ils sont plus engagés, motivés et inspirés.

Le survivant de l’Holocauste, Viktor Frankl, a déclaré que « le sens est la principale motivation dans… la vie ». Nous voulons faire quelque chose de plus grand que nous et le besoin de gagner un salaire. Notre travail peut nous donner une partie de ce sens lorsque nous comprenons le pourquoi plus profond qui se cache derrière.

L’enquête 2020 de McKinsey & Company a révélé que 70 % des employés non cadres déclarent que leur sens du but est défini par leur travail. Pourtant, seulement 15 % ont déclaré qu’ils vivaient leur raison d’être au travail contre 85 % des cadres. C’est un écart énorme entre les cadres et tout le monde.

Il est clair qu’il existe une opportunité de changer une culture d’une manière qui donne au travail un objectif qui donne un sens à la vie des employés. Qu’est-ce que cela permettrait d’accomplir ? Raj Sisodia, auteur de Firms of Endearment, a découvert que les entreprises ayant un but motivé au-delà de l’argent ont surperformé le S&P 500 par un facteur de 14 sur une période de 15 ans.

Les recherches de Bain & Company ont découvert que les entreprises qui créent une culture gagnante ont 3,7 fois plus de chances d’être les plus performantes. Ces entreprises performantes ont toutes une identité unique qui donne du sens aux employés rien qu’en faisant partie de l’entreprise.

Lorsque les employés voient un plus grand objectif dans leur travail, cela donne à l’entreprise une identité unique qui conduit à un sentiment d’accomplissement et de fierté. En retour, ces employés performent à un niveau exceptionnel qui produit des résultats financiers exceptionnels.

4. La culture doit mettre l’accent sur les attitudes et les comportements qui offrent des performances

Les attitudes et les comportements de vos employés déterminent la façon dont ils font leur travail. La performance de tous vos employés détermine le niveau de vos ventes, la satisfaction de vos clients, votre croissance, vos coûts et vos bénéfices.

Vous ne vous contentez pas de créer une culture qui fait du bien à vos employés. Et la culture ne concerne pas la rémunération des employés, les avantages sociaux ou l’environnement de travail. La culture doit conduire les attitudes et les comportements qui conduisent à des performances exceptionnelles.

Votre culture est un moyen de créer un renforcement social entre les employés sur la meilleure façon d’effectuer leur travail. Vous pouvez appeler cela la pression des pairs ou une compréhension partagée de la façon dont les travaux doivent être effectués. Chaque employé aide tous les autres employés à faire les bonnes choses. C’est ainsi qu’une culture fonctionne.

5. La culture soutient l’adaptabilité pour un succès à long terme

James Heskett et John Kotter de la Harvard Business School ont réalisé une étude historique sur la culture qui a révélé que « les cultures qui soutiennent l’adaptabilité favorisent le succès à long terme ». Il ne suffisait pas qu’une culture soit forte ou ait des valeurs clairement définies pour produire de bonnes performances. La culture doit aider l’organisation à s’adapter au changement.

6. Une culture doit s’adapter au marché et à l’environnement concurrentiel

Les organisations doivent s’adapter en permanence à l’évolution des marchés et à un monde en évolution. Cela signifie que les attitudes et les comportements de vos employés doivent soutenir vos marchés, vos clients et vos réalités concurrentielles. Ce sont les types d’actions qui offrent une meilleure performance financière.

7. La culture soutient une stratégie gagnante

Le succès de vos stratégies dépend de la façon dont vos employés font leur travail. Cela signifie que vous devez concevoir votre culture pour influencer vos employés à faire leur travail d’une manière qui améliorera l’exécution de vos stratégies. Votre culture doit aligner tout ce que votre organisation fait avec ce dont vous avez besoin pour réussir.

La récompense

Lorsque vous développez une culture gagnante basée sur les 7 clés, vous avez créé une organisation hautement performante qui peut faire tourner en rond vos concurrents et offrir des rendements financiers supérieurs à la moyenne tout en stimulant simultanément l’engagement et la rétention des employés. Il donne un but et un sens au travail de vos employés au quotidien. En retour, vos employés travailleront en équipe pour obtenir des résultats exceptionnels.