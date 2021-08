Construisez votre dossier : automatisation des rapports sur les médias sociaux

Présentez les avantages des outils d’automatisation des médias sociaux pour rationaliser vos rapports et libérer plus de temps à consacrer à des travaux de grande valeur

Le rôle d’un expert des médias sociaux est vaste. De la création de contenu, la planification, l’analyse des données, la compilation de rapports, la liste est longue. La rationalisation de chaque responsabilité permet de libérer plus de temps à consacrer à un travail de grande valeur.

Il existe de nombreux outils utiles pour soutenir ceux qui travaillent dans les médias sociaux. Canva et AnswerThePublic sont deux modèles qui viennent probablement à l’esprit de beaucoup lorsqu’ils recherchent de l’inspiration pour la création de contenu.

En ce qui concerne les rapports, saviez-vous qu’avec Locowise, pour aussi peu que 6 $ par client et par semaine, vos rapports sur les réseaux sociaux peuvent être entièrement pris en charge ? Mais même à ce petit prix, nous comprenons qu’il peut être difficile de convaincre les responsables des budgets d’approuver les coûts.

Ainsi, non seulement nous voulons vous aider à rendre les rapports sur les réseaux sociaux plus rapides, plus faciles et plus impressionnants, mais nous voulons également vous aider à justifier votre investissement dans des outils d’automatisation pour vos rapports. Tout d’abord, il est important de s’assurer que les responsables des budgets comprennent le temps et les coûts nécessaires à la production manuelle de rapports sur les réseaux sociaux, ce qui, selon nos recherches, comprend :

Passer jusqu’à une heure par rapport clientDonnées limitées des informations de la plate-formeOptions de présentation de base si vous utilisez des plates-formes telles que PowerPoint / Excel (ou équivalent)

Comment cela peut-il être amélioré et plus facile avec Locowise ? Nous fournissons:

Rapports instantanés et automatisésPlus de 300 métriques individuellesRapports beaux et faciles à comprendreFonction de planification pour envoyer des rapports directement à ceux à qui vous signalezMesures prédictives pour que vous puissiez voir l’avenir des médias sociauxAudits sociaux pour fournir une analyse approfondie de vos comptesUn emplacement central pour toutes les informationsRapports rémunérés et organiques en un seul endroitEt bien plus encore !