Construisez votre portefeuille d’investissement et créez de la richesse avec l’allocation d’actifs

La création de richesse est un processus à long terme. Ils disent que l’investissement est un marathon et non un sprint. Et à juste titre, plus vous restez investi longtemps, moins les coupes/corrections à court terme ont un impact sur votre portefeuille. Alors que le pouvoir de la capitalisation devient puissant lorsque vous investissez sur une période plus longue, des événements tels que les corrections du marché et les événements du cygne noir mettent une brèche dans votre corpus au moins pour la période à court terme.

Les données historiques indiquent que, pendant la période de coupes profondes, la valeur du portefeuille peut descendre jusqu’à 60-70 % (Source : NSE) par rapport à sa valeur maximale immédiatement précédente. Ainsi, il y a un besoin pour une stratégie qui peut aider les investisseurs à naviguer à travers les coupes et le krach boursier sans impact significatif sur leur corpus.

L’allocation d’actifs est l’une de ces stratégies qui a résisté à l’épreuve du temps en protégeant le corpus des investisseurs et a conduit à la création de richesse à long terme. L’allocation d’actifs est un style d’investissement dans lequel les investisseurs se diversifient en investissant dans différentes classes d’actifs non corrélées, de sorte que toute correction brutale dans une classe d’actifs n’a pas d’impact en cascade sur l’autre. Dans ce style d’investissement, l’investisseur se veut opportuniste et passe d’un actif à un autre en fonction de ses perspectives sur les différentes classes d’actifs.

Il existe de nombreuses formes de combinaisons d’allocation d’actifs actuellement disponibles avec des classes d’actifs basées sur l’appétit pour le risque des investisseurs, telles que les actions, la dette, l’or, les matières premières, les devises, l’immobilier, les fiducies de placement immobilier (REITS), les fiducies de placement en infrastructure (InvIT), etc. L’un des principaux est l’investissement dans les actions, la dette et l’or où l’investissement en actions vise l’appréciation du capital, l’investissement en dette pour la protection du capital et l’or comme un paradis sûr. Une autre combinaison est Equity, Debt and Arbitrage Fund. Aujourd’hui, les fonds communs de placement offrent divers programmes d’allocation d’actifs à travers différentes combinaisons de classes d’actifs. Le fonds d’allocation d’actifs multiples s’est avéré bénéfique sur une plus longue période.

Adopter l’allocation d’actifs, cependant, est plus facile à dire qu’à faire. Il s’agit d’avoir une connaissance et une compréhension inégalées des différentes classes d’actifs. Par exemple, quelle classe d’actifs choisir, quel devrait être l’allocation d’actifs, quand entrer dans quelle classe d’actifs et quand sortir de quelle classe d’actifs. Les investisseurs ayant des connaissances limitées qui essaient d’adopter une stratégie d’allocation d’actifs par eux-mêmes courent le risque de subir des pertes s’ils ne sont pas en mesure d’évaluer la dynamique changeante d’une classe d’actifs. Il est donc conseillé de suivre les conseils du conseiller financier ou d’investir dans des fonds Multi Asset Allocation/Dynamic Asset Allocation proposés par divers OPCVM.

Le fonds d’allocation d’actifs dynamique par les fonds communs de placement pourrait être une bonne option, surtout à une époque où les évaluations sont chères. Certains des fonds fonctionnent selon un modèle quantitatif pour parvenir à un niveau d’allocation d’actifs optimal. Le modèle analyse la tendance changeante des variables et calcule le niveau optimal d’allocation d’actifs. L’objectif premier de ces fonds est de réduire la volatilité du fonds grâce à une allocation d’actifs optimale. Par exemple, lorsque les marchés sont à des valorisations élevées, le modèle peut suggérer de réduire l’exposition aux actions et d’allouer une proportion plus élevée à la dette. De cette façon, protégeant l’investissement de toute correction potentielle du marché. En cas de valorisations moins élevées ou de corrections de marché, le modèle peut suggérer d’augmenter l’allocation vers les actions.

L’allocation d’actifs en tant que stratégie a son avantage. Cependant, cela implique des modèles complexes et une compréhension supérieure des différentes classes d’actifs. Les investisseurs peuvent envisager d’investir dans des fonds de répartition d’actifs dynamiques/fonds de répartition d’actifs multiples proposés par des fonds communs de placement gérés de manière professionnelle par des gestionnaires de fonds qualifiés.

(Par Jaiprakash Toshniwal, analyste principal de recherche sur les actions et gestionnaire de fonds – Actions, LIC Mutual Fund Asset Management Ltd)

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées ici sont les opinions personnelles de l’auteur et sont basées sur des données internes, des informations accessibles au public et d’autres sources considérées comme fiables. Les informations/données contenues dans le présent document ne sont pas suffisantes et ne doivent pas être utilisées pour le développement ou la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement. Les lecteurs sont invités à consulter leur planificateur financier avant de faire tout investissement.

