Construisez votre propre village à Staxel, le dernier simulateur d’agriculture sur le point de changer

Si les goûts de Stardew Valley et Story of Seasons ne suffisent pas, vous pourrez obtenir un autre correctif de simulation agricole plus tard ce mois-ci lorsque Staxel arrivera sur Switch.

“Un jeu d’agriculture et de vie de village créatif avec une distribution de personnages originaux”, Staxel vous propose de construire et de personnaliser votre propre village à la manière de Minecraft. Vous explorerez votre monde d’un point de vue à la première personne, en redessinant votre environnement comme bon vous semble et en gardant le contrôle des choses au fil des saisons.

Bien sûr, vous ferez également de l’agriculture. Attendez-vous à le remplir de cultures et d’animaux, à rencontrer des habitants et à vous lier d’amitié avec vos favoris, et à gagner de l’argent supplémentaire en adoptant une gamme de passe-temps. Vous trouverez également des insectes et des poissons à attraper, des fossiles à extraire et des quêtes à accomplir – cela ne vous semblerait pas bien autrement, n’est-ce pas ?

Le jeu est sorti pour la première fois sur PC en 2018, mais ne vous inquiétez pas – on nous dit que la version Switch “a été soigneusement optimisée pour des performances et une intégration maximales avec les fonctionnalités clés de l’appareil”.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez le pré-commander sur l’eShop maintenant pour 17,99 $, en baisse par rapport à ce qui deviendra son prix habituel de 24,99 $. Staxel sera lancé le 23 septembre.