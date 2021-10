Construisez votre propre ville avec Townscaper pour iPhone, iPad et Mac M1

Le développeur indépendant Raw Fury vient de sortir Townscaper, un magnifique jeu pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Le défi ici est de construire une ville à votre manière.

Sans objectif ni gameplay, Townscaper vous permet de construire des villes insulaires pittoresques avec des rues sinueuses. Il est possible de construire de petits hameaux, des cathédrales en flèche, des réseaux de canaux ou des cités célestes sur pilotis, bloc par bloc.

L’attrait de Townscaper est aussi simple à comprendre que le jeu lui-même – il suffit de créer quelque chose de beau. Il n’y a pas d’histoire, rien à débloquer, pas de niveaux à poursuivre – juste le son apaisant de faire tomber des blocs de construction colorés et la satisfaction de regarder l’algorithme les relier sans effort pour créer une ville au bord de l’océan. C’est cette simplicité tranquille qui a attiré l’attention des joueurs cherchant à se détendre ainsi que de ceux débordant de créativité qui veulent simplement un bac à sable pour jouer

Selon le développeur, Townscaper est un projet passionnel expérimental, « plus un jouet qu’un jeu ». Au lieu d’avoir à ouvrir le jeu pour collecter des bonus et accomplir des missions, les utilisateurs peuvent y jouer quand et comme ils le souhaitent.

Initialement publié uniquement sur PC, Oskar Stålberg s’est associé à Raw Fury pour publier Townscaper sur encore plus de plates-formes, telles que les appareils iOS, macOS, Android et Nintendo Switch. Voici les principales caractéristiques du jeu selon le développeur :

Bâtiment pur sans la mouture ou l’échec! Choisissez vos couleurs et créez de charmantes villes insulaires avec un style artistique apaisant Conception sonore satisfaisante Outils intuitifs disponibles dès le départ Algorithme qui garantit que chaque bloc s’emboîte de manière cohérente

Townscaper est disponible pour iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 11 ou version ultérieure. Pour les Mac, seuls ceux avec une puce M1 peuvent exécuter le jeu. Pour l’instant, la seule langue disponible dans le jeu est l’anglais et cela coûte 4,99 $ sur l’App Store ici. Vous pouvez regarder sa bande-annonce de lancement ci-dessous :

