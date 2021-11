Construisons un zoo est un Sim avec un côté idiot sinistre

Le parc que j’ai cultivé dans Construisons un zoo de Springloaded Games abrite actuellement deux lions. L’un est en fait le chien perdu de quelqu’un que nous avons habillé en lion. L’autre est un robot fait d’animaux morts qui me permet d’économiser de l’argent en n’ayant pas à manger ni à boire. On pourrait dire que mon zoo n’abrite en fait aucun lions, mais parfois je laisse la mafia laisser tomber des corps humains dans mes enclos au lieu de les nourrir, donc ils ne discuteraient pas très longtemps de cela.

Let’s Build a Zoo, disponible pour PC via Steam ou Epic Game Store, est un adorable jeu de construction de zoo de style magnat dans lequel les joueurs créent le parc d’observation des animaux de leurs rêves. Construisez des enclos et remplissez-les de lapins, de cochons, de porcs-épics, de serpents et de dizaines d’autres animaux accrocheurs. Remplissez vos visiteurs du parc de pizza, de soda, de barbe à papa et de barbotine. Décorez votre zoo avec des fleurs, des arbres et des statues, ou créez une série d’enceintes en béton sévères sur de la terre nue. C’est un tarif de construction de zoo assez simple jusqu’à ce que des choses étranges commencent à se produire.

Qui n’a pas été confronté à ce genre de décision ? Capture d’écran : Jeux à ressort / Kotaku

À un moment donné, vous vous occupez de votre zoo, accomplissez des tâches simples comme attirer un certain nombre de visiteurs ou construire un snack-bar. Le lendemain, vous êtes soudainement confronté à un «choix critique» qui influencera votre moralité vers le bien ou le mal. Vous trouvez un chiot perdu. Dépensez-vous de l’argent pour afficher des dépliants et essayer de trouver leur propriétaire, ou l’habillez-vous comme un lion et l’exposez-vous ? Lorsqu’un marchand d’animaux au marché noir se présente dans votre parc, faites-vous un achat ou informez-vous la police ?

Oui, Construisons un zoo est l’effet de masse des simulations de gestion de zoo, vous permettant de suivre le chemin Paragon ou Renegade pendant que vous construisez votre empire animal tentaculaire. Le chemin que vous choisissez détermine les améliorations que vous pouvez débloquer grâce à la recherche et au développement au fur et à mesure que votre zoo progresse. Seul un gardien de zoo plus juste peut construire un centre de libération, réintroduisant des animaux dans la nature pour augmenter la biodiversité. De même, seul un vrai bâtard diabolique peut construire un abattoir, transformant des animaux vivants en animaux morts pour les utiliser dans des usines diaboliques.

L’arbre de recherche est un peu dingue. Capture d’écran : Jeux à ressort / Kotaku

Au fur et à mesure que les systèmes de moralité évoluent, c’est moins « le bien contre le mal » et plus « le mal contre le normal ». Les bons choix moraux sont évidents et ont un sens parfait, tandis que les mauvais choix sont si scandaleux que les choisir transforme le jeu de simulation en farce en un instant. Si vous voulez un constructeur de zoo relativement simple avec un sens de l’humour sain, allez-y. Si vous voulez déconner et faire des blagues sur les animaux morts, faites le mal.

La disparité dramatique entre le bien et le mal n’enlève rien à la simulation de gestion polyvalente au cœur de Let’s Build a Zoo. C’est un jeu de magnat qui fonctionne aussi bien pour les joueurs occasionnels qui veulent regarder les animaux heureux rebondir autour de leurs enclos, que pour les microgestionnaires plus hardcore qui veulent ajuster chaque petit aspect de leur parc afin d’atteindre une efficacité maximale. Si vos visiteurs du parc ont faim, déposez un vendeur de pop-corn sur la carte. S’ils ont soif, déployez une machine à soda. S’ils n’achètent pas assez de soda, augmentez la quantité de sel dans le pop-corn pour les faire boire davantage, mais faites attention aux vomissements provoqués par la déshydratation.

Les yeux et la queue sont là où se trouve la saveur, les enfants. Capture d’écran : Jeux à ressort / Kotaku

Parfois, je veux juste laisser tomber des bâtiments et élever des porcs. D’autres fois, je veux sélectionner avec soin quel employé s’occupe de chaque enclos d’animaux. J’aime un jeu qui me permet de faire les deux, me récompensant pour mon attention aux détails sans me punir quand je veux juste entasser autant de capybaras dans un seul stylo qu’il est humainement possible.

C’est trop de capybaras. Capture d’écran : Jeux à ressort / Kotaku

Et même si je n’apprécie pas toujours le système de menus souvent trop complexe de Construisons un zoo, j’apprécie la quantité d’informations que j’ai à portée de main. Je peux cliquer sur un enclos, cliquer sur l’option de cohabitation et voir instantanément quels animaux se sentent menacés par leurs voisins. Je peux voir combien d’eau est utilisée par chaque animal. Les cartes thermiques incroyablement pratiques dans le coin supérieur droit de l’écran me donnent un accès instantané à des informations telles que la couverture lumineuse, la saturation de l’eau, l’accessibilité du parc et le score de décoration.

Construisons un zoo

Citation au dos de la boîte

Vous êtes tous des gens horribles qui vont choisir le mal.

Type de jeu

Simulation de gestion de zoo avec une torsion

Aimé

Des choix moraux absurdes, des graphismes en pixels délicieux et des mécanismes de jeu adaptés aux simsters occasionnels et hardcore.

Je n’ai pas aimé

Les menus surchargés peuvent parfois être un peu trop.

Développeur

Jeux à ressort

Joué

Six heures de gestion de zoo hardcore.

Let’s Build a Zoo est une simulation sérieuse de construction de zoo avec des tonnes de profondeur et de complexité. C’est aussi un jeu idiot qui nous donne accès à une machine d’épissage d’ADN CRISPR afin que nous puissions assembler différents animaux en des milliers de monstruosités génétiques adorables différentes. Combinez un serpent et un canard dans un dukake, un canard avec une tête de serpent. Ou que diriez-vous d’un cochon, avec un petit cou de cygne sur un corps de sanglier massif ?

Ils sont bons à manger. Capture d’écran : Jeux à ressort / Kotaku

Une fois que vous avez accès à l’installation CRISPR, reconstituer ces étranges mélanges d’animaux devient une sorte de méta-jeu dans le jeu principal. Vous devez élever différentes variétés d’animaux pour déverrouiller leur génome, ce qui les rend viables pour l’épissage CRISPR. Alors la science folle commence.

Comme le système de moralité du bien contre le mal, les hybrides d’animaux à épissage d’ADN sont une couche d’amusement ridicule en plus de ce qui aurait pu être une simulation de gestion de zoo très sérieuse. Il y a eu de nombreux cas pendant mon temps avec Let’s Build a Zoo où je me suis tellement impliqué dans les minuties du zoo que des choses comme la foule se présentant pour jeter un cadavre, ou un nouvel animal apparaissant dans mon CRISPR, ont attrapé moi complètement au dépourvu.

Mais pas plus dur ? Bah. Capture d’écran : Jeux à ressort / Kotaku

C’est dans ces moments d’absurdité que Let’s Build a Zoo brille vraiment. C’est un petit jeu charmant avec juste ce qu’il faut de « c’est quoi ce bordel ? » pour me garder sur mes gardes pendant des heures.