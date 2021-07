Construisons un zoo (PC) examen

J’adore les jeux comme Rollercoaster Tycoon où vous prenez toutes les décisions, mais il y avait un problème avec la simulation de parc à thème populaire pour moi : je n’aime pas les montagnes russes. Le vertige et la peur des hauteurs ne font pas un amoureux des montagnes russes, je ne me suis donc jamais attaché émotionnellement à mes parcs. Ce n’est tout simplement pas ma scène. Ensuite, j’ai regardé une bande-annonce révélatrice d’une délicieuse simulation de gestion de zoo qui semblait posséder une formule de gameplay similaire à Rollercoaster Tycoon, et je savais que je devais la revoir. J’ai passé pas mal d’anniversaires et même un jour de ma lune de miel dans un zoo. C’est l’attachement émotionnel dont j’avais besoin pour m’investir pleinement dans une simulation de gestion, alors j’ai dit : « D’accord, construisons un zoo !

La prémisse est dans le titre et le jeu a plongé, me demandant de nommer mon zoo nouvellement acquis et de choisir mon petit gestionnaire de zoo chibi qui m’a rappelé un avatar Pokémon de la première génération. Un zoo voisin avait une abondance de lapins (shocker), alors ils m’en ont offert deux. Dès que je les ai vus sauter dans leur enclos, j’ai su que je prendrais une balle virtuelle pour eux.

Les morceaux du didacticiel étaient agréables et ne m’intimidaient pas dans la prise de décision. Vous pouvez épingler des tâches pour garder une trace de ce qui doit être fait, ce qui est incroyablement utile lorsqu’il y a de la profondeur dans tout. J’ai toujours eu une direction, que ce soit une tâche ou une création personnelle, au cours des deux semaines de jeu auxquelles j’ai pu jouer. Parfois, j’avais vraiment besoin de ce tutoriel, comme lorsqu’une évaluation du bien-être animal apparaissait et me disait : « Hé, vous vous souvenez de ces lapins que vous aimez tant ? Peut-être construire un entrepôt pour qu’ils ne meurent pas de faim. Je ne voulais pas être négligent. J’ai juste été distrait en regardant toutes les options de décoration.

Il n’est pas surprenant que les animaux aient besoin de beaucoup d’amour, et Construisons un zoo a pensé à à peu près toutes les façons dont vous pourriez le montrer. La taille et l’emplacement de leurs enclos sont importants, car ils préféreront être calmes pendant qu’ils parcourent leur espace. Ils ont bien sûr besoin d’eau, c’est pourquoi une pompe à eau doit atteindre les auges placées dans leurs enclos. Les animaux veulent aussi s’amuser ; il existe de nombreuses options de jouets d’enrichissement parmi lesquelles choisir. La construction de la réserve alloue automatiquement un régime générique à chaque enclos, mais vous pouvez pimenter leurs repas et déchiffrer le pourcentage de chaque option qu’ils devraient recevoir.

Les animaux reproducteurs peuvent produire différentes couleurs de pelage. Le commerce avec d’autres zoos peut dépendre de l’apparence d’un animal ; Je n’ai pas pu obtenir deux chevaux avant d’avoir un lapin brun. Et si collectionner des animaux ordinaires est trop ennuyeux, vous pouvez essayer l’épissage des gènes. Je suis intéressé à faire le faucon éléphant qui est représenté sur l’écran du menu principal.

Pour un jeu aussi mignon et léger, il y a des décisions moralement discutables à prendre en compte dans Construisons un zoo. Envie d’un animal exotique d’emblée ? Achetez-en un au marché noir. Vous voulez un zèbre mais vous n’en trouvez pas ? Acceptez l’offre d’un artiste de peindre un de vos chevaux pour qu’il ressemble à un zèbre. J’ai également remarqué un onglet de construction avec une icône de mort, mais je n’ai pu en parcourir aucun car je ne les avais pas encore déverrouillés.

Construisons un zoo possède de nombreuses qualités qui facilitent une expérience apaisante. La première chose que j’ai remarquée, c’est la musique. Il est si important pour les jeux d’avoir une musique qui ne vous fasse pas perdre la tête, et les airs ici sont si variés que je me suis surpris à faire surface assez longtemps pour apprécier un autre bop. Mélangé à la musique, le style artistique est mignon, coloré et froid. La meilleure partie pour moi est de savoir comment les bâtiments peuvent être déplacés après leur placement. Pas de stress et fini de construire la permanence dans mon zoo. La dernière chose que j’ai vraiment admirée, c’est à quel point la gestion est détaillée. Honnêtement, je me sentais comme un directeur de zoo des différentes manières dont je pouvais aborder le processus d’embauche pour débloquer des packs de décoration dans un ordre qui me plaisait aux animaux que je voulais ensuite dans mon zoo.

Comme de nombreux zoos, Let’s Build a Zoo a quelques habitants en buggy. Mais avant de décrire les bugs que j’ai rencontrés, je tiens à souligner que j’ai joué à la première version bêta, pas au produit final. Cela dit, je n’en ai trouvé que deux dans l’heure où j’ai joué. Le premier impliquait que mon concierge ne ramassait pas les ordures à l’entrée de mon zoo, même lorsqu’il marchait clairement dessus. J’ai vérifié son éthique de travail, et cela m’a dit qu’il était bon dans son travail, donc je savais qu’il n’était pas seulement un employé poubelle. Le deuxième bug était un peu plus grave et m’a rendu triste. Tu te souviens de ce lapin que j’ai échangé contre les chevaux ? Eh bien, je l’ai fait sans créer d’enclos au préalable, alors quand le jeu m’a demandé où je voulais les placer, je n’avais que l’enclos du lapin. Je n’ai pas pu en construire un nouveau, et je ne pouvais rien faire d’autre que de choisir la maison pour toujours des chevaux, alors j’ai choisi l’enclos pour lapins, pensant que je pouvais reloger les chevaux. Sauf que les chevaux ne se sont jamais présentés dans mon onglet des arrivées, et j’ai réalisé que j’avais échangé un lapin contre de l’air.

Il y a quelques ajouts de qualité de vie que je ne verrais pas d’inconvénient à voir dans la version finale. Actuellement, il existe trois vitesses de temps différentes, un peu comme Les Sims, mais pas de bouton de pause. La plupart du temps, j’ai passé une demi-journée dans le jeu à formuler ma prochaine idée de design. J’avais l’impression de manquer d’argent parce que je n’étais pas assez rapide pour déterminer où tout était encore à construire efficacement, donc un bouton de pause serait utile pour une personne facilement distraite comme moi. De plus, j’ai souvent mal calculé à quel point un enclos devait être spacieux pour certains animaux, donc si nous pouvions modifier la taille de l’enclos, je vous en serais reconnaissant.

À la fin de mes deux semaines de jeu, la démo s’est terminée aussi, et j’ai dû dire au revoir à mes amis à fourrure (je t’aime Cupcake), mais ce n’est pas pour toujours. Je n’ai eu qu’un avant-goût du gameplay, mais je peux dire que Let’s Build a Zoo va être vaste et j’ai hâte de découvrir le produit final.

0 – 0,9 Torture 1 – 1,9 Extrêmement horrible 2 – 2,9 Très mauvais 3 – 3,9 Mauvais 4 – 4,9 Mauvais 5 – 5,9 Pas très bon 6 – 6,9 Moyen 7 – 7,9 Bon 8 – 8,9 Très bon 9 – 9,9 Incroyable 10 Pratiquement parfait