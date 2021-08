Construit pour servir : les solutions intelligentes sont le Saint Graal

Portrait d’Ananth Chandramouli

Par Ananth Chandramouli

Le comportement d’achat des clients, qu’il s’agisse d’entreprises ou de consommateurs finaux, a fondamentalement changé. Les consommateurs ne veulent plus de produits finis, mais de solutions globales sur le pouce ! Bref, ils veulent des produits et des services intelligents adaptés à des besoins précis. C’est une période où les entreprises réinventent leurs chaînes de valeur de manière holistique et repensent de nouvelles façons de les numériser ! Et l’Industrie Intelligente, qui est la prochaine étape de la transformation numérique, contribue à cette évolution.

Intelligent Industry offre aux entreprises la possibilité de :

Comprendre les commentaires des clients pour reconcevoir rapidement les produits avec des fonctionnalités innovantesFabriquer des produits à un coût optimal (basé sur l’emplacement et la main-d’œuvre) et de la meilleure qualité (grâce à l’automatisation), tout en garantissant la sécurité des travailleursAcquérir la capacité de « Design to Build to Service » pour fournir des solutions contextuelles.

Évolution de l’industrie intelligente

L’industrie intelligente consiste à rapprocher les mondes physique et numérique et à fermer la boucle de rétroaction sous la forme d’actions précises, soit automatiquement, soit par intervention manuelle. Nous appelons cela l’entreprise en boucle fermée, impliquant trois systèmes étroitement associés qui suggèrent l’évolution de l’industrie numérique :

Digital Inside, où des capteurs et des logiciels sont intégrés dans des produits (machines ou produits de consommation finale) qui ont la capacité de détecter et de transmettre des données. Continuité numérique, où un modèle « virtuel » complet ou partiel est possible à n’importe quelle étape du cycle de vie du produit (c. , du stade de la R&D à sa préparation à l’utilisation par les consommateurs finaux). La convergence numérique, qui permet l’alignement entre le monde des technologies de l’information / informatique (ERP, CRM, etc.) et le monde des technologies d’exploitation / OT (capteurs, périphériques, etc.) systèmes, ce qui n’était pas visible auparavant.

A titre d’exemple, visualisons un centre d’opérations municipal, avec un affichage en temps réel d’une conduite d’eau « virtuelle » sillonnant la ville. Ce système « digital inside » avec des capteurs peut identifier les points chauds comme les fuites ou la haute pression et transmettre ces données ! L’affichage virtuel du centre d’opérations est synchronisé en temps réel avec le réseau d’eau physique, offrant une « continuité numérique » transparente aux humains pour mieux visualiser les choses.

Sur la base des données envoyées du réseau physique à son jumeau numérique, des « alertes » sont générées. Ou en prenant une longueur d’avance, une demande de service automatisée est créée dans le système ERP, ce qui permet à un ingénieur de service d’être envoyé à l’emplacement spécifique pour une réparation guidée à l’aide d’une application numérique ! C’est l’étape de la «convergence numérique». Une combinaison des trois est l’évolution du paradigme de l’industrie intelligente.

L’essor et l’essor de l’industrie intelligente

Aujourd’hui, la technologie a mûri au-delà de l’imagination et est au cœur de la transformation des entreprises. Les changements systémiques imposés par la technologie ont entraîné une meilleure capacité à « tout servir » et à créer plus de valeur pour l’ensemble de l’écosystème. Chaque entreprise manufacturière en est venue à accepter la servitisation, passant d’un simple vendeur de produits à un fournisseur de solutions pour les consommateurs finaux. Tout le monde veut non seulement un produit, mais une « solution » aux problèmes avec une interface simple mais étonnante du produit ou du service, qui est à son tour personnalisée en fonction de ses besoins spécifiques.

L’industrie intelligente créera le bon environnement pour un modèle commercial agile, efficace et durable. Il contribuera à créer une nouvelle valeur pour les clients finaux grâce à des processus commerciaux innovants, en plus de libérer des possibilités incessantes pour chaque entreprise et chaque consommateur. Son USP pourrait être sa capacité à permettre aux entreprises de voir en temps réel comment les consommateurs utilisent les produits et les solutions, même lorsqu’ils améliorent et créent des produits et des solutions en déplacement.

L’auteur est MD, India Business Unit, Capgemini

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.