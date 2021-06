Consuelo Duval avoue comment elle a surmonté l’alcoolisme – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Dans une interview accordée à divers médias, Consuelo Duval a ouvert son cœur pour avouer comment elle a vaincu l’alcoolisme et qui étaient ses grands alliés pour pouvoir laisser derrière elle la maladie qui la menait déjà à la limite.

L’actrice et comédienne de 52 ans confirme qu’elle buvait beaucoup, cependant, un jour, elle a demandé à Dieu de l’aider à abandonner l’alcool car elle n’aimait plus se sentir mal à l’aise et avoir une terrible gueule de bois.

Consuelo s’arma de courage pour que ses enfants, Michel et Paly Duval, ne la reverraient plus jamais en mauvais état. C’était sa plus grande motivation pour vaincre son envie de boire.

En revanche, l’actrice adorée a révélé qu’elle porte une bague de fiançailles, puisque, dans le style Yolanda Andrade, elle a décidé de s’engager. Consuelo a acheté une bague simple, mais qui représente tout l’amour et la valeur qu’elle a pour elle-même.