Consultant en livraison fonctionnelle Blockchain – Canal Bitcoins ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;DR Une fuite a révélé les spécifications clés et le prix du prochain Fitbit Charge 5. Le tracker de fitness devrait conserver certaines des caractéristiques gagnantes de son prédécesseur. On dit qu’il coûte moins de 200 $. Après qu’une série de rendus a révélé le Fitbit Charge 5 redessiné la semaine dernière, une nouvelle fuite […] More