Consultation prébudgétaire : experts agricoles pour la MSP sur la base d’un coût réaliste, diesel subventionné

Les organisations d’agriculteurs et les experts agricoles ont fait pression mercredi pour une MSP basée sur un coût de production réaliste, des subventions plus élevées sur le diesel et autorisant de nouvelles technologies comme les organismes génétiquement modifiés (OGM) dans leur soumission prébudgétaire au ministère des Finances.

Les ministres d’État aux Finances Pankaj Chaudhary et Bhagwat Karad ont tenu les premières consultations prébudgétaires avec des représentants de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire en mode virtuel.

Afin d’atteindre l’objectif de doubler les revenus des agriculteurs, le conseiller en chef du Consortium of Indian Farmers Associations (CIFA), P Chengal Reddy, a déclaré que le gouvernement devrait augmenter de 25 pour cent les prêts sectoriels prioritaires à l’agriculture.

Il a suggéré que la Commission des coûts et des prix agricoles, qui est l’organe consultatif du gouvernement sur la politique des prix des cultures, soit rendue autonome pour fixer le prix de soutien minimum (MSP) en vérifiant le coût de production réaliste.

Reddy a plaidé pour avoir autorisé les « technologies, y compris les OGM » de manière limitée dans le temps, à augmenter la productivité. Il s’est prononcé en faveur d’une approbation immédiate de la technologie génétique développée par l’ICRISAT et l’ICAR.

La CIFA a également déclaré que des mesures devraient être prises pour résoudre la pénurie de main-d’œuvre et le coût élevé de la main-d’œuvre. Il a suggéré que le MNREGA devrait être lié à toutes les activités agricoles.

En outre, Reddy a demandé une réduction des taxes sur les pesticides et a recommandé la fourniture de 5 000 litres de diesel par saison pour la récolte et le repiquage avec une subvention de 50 pour cent.

Le président de Krishak Samaj, Ajay Vir Jakhar, a tweeté qu’il avait participé aux discussions prébudgétaires sur l’agriculture.

« Gouvernement. doit concevoir un processus de consultation prébudgétaire solide + un système pour que les bénéficiaires évaluent les programmes afin de permettre aux départements de peaufiner et de réinitialiser leurs propres programmes pour des résultats plus positifs », a-t-il déclaré.

Déclarant que les États de la révolution verte assuraient la sécurité alimentaire de l’Inde, Jakhar a déclaré : « il est maintenant temps pour le gouvernement central. pour financer une transition dans les États de la révolution verte pour assurer la sécurité nutritionnelle de l’Inde. Attention, les États ne sont pas en état de partager le coût de la transition. » Il a également appelé à une politique des systèmes alimentaires qui considère la santé des personnes et de la planète comme une seule.

Secrétaire aux Finances et Secrétaire Dépenses TV Somanathan; Secrétaire, DEA, Ajay Seth; Le secrétaire, Revenu, Tarun Bajaj et le secrétaire, MCA, Rajesh Verma étaient également présents à la réunion.

