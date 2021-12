Consultations prébudgétaires avec FM : les groupes de l’industrie cherchent à rationaliser les tranches d’impôt sur le revenu, le statut infra aux services numériques

Plus de 120 invités représentant sept groupes de parties prenantes ont participé à huit réunions, prévues au cours de cette période, a-t-il indiqué.



La rationalisation des tranches d’impôt sur le revenu, le statut des infrastructures pour les services numériques et les incitations au stockage de l’hydrogène ainsi que le développement des piles à combustible étaient quelques-unes des suggestions faites par diverses parties prenantes lors de la réunion de consultation pré-budgétaire convoquée par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

Les réunions habituelles de consultation prébudgétaire se sont tenues avec le ministre des Finances virtuellement entre le 15 et le 22 décembre, selon le communiqué du ministère des Finances.

Plus de 120 invités représentant sept groupes de parties prenantes ont participé à huit réunions, prévues au cours de cette période, a-t-il indiqué.

Les groupes de parties prenantes comprennent des représentants et des experts de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire ; l’industrie, les infrastructures et le changement climatique ; secteur financier et marchés des capitaux; services et commerce; secteur social; des syndicats et des organisations syndicales et des économistes, a-t-il déclaré.

« Les groupes de parties prenantes ont fait plusieurs suggestions sur diverses questions, notamment l’augmentation des dépenses de R&D, l’état des infrastructures pour les services numériques, les incitations au stockage de l’hydrogène et au développement des piles à combustible, la rationalisation des tranches d’impôt sur le revenu, les investissements dans les mesures de sécurité en ligne, etc. », a-t-il déclaré. .

Ministres d’État aux Finances Pankaj Chaudhary et Bhagwat Karad, Secrétaire aux Finances TV Somanathan ; le secrétaire aux Affaires économiques Ajay Seth ; le secrétaire aux services financiers, Debasish Panda ; Le secrétaire aux affaires corporatives Rajesh Verma et le secrétaire au revenu Tarun Bajaj étaient parmi d’autres qui ont assisté à ces réunions.

Ce sera le quatrième budget du gouvernement Modi 2.0 et de Sitharaman. Le budget interviendrait dans un contexte de reprise progressive de l’économie indienne touchée par la pandémie de COVID-19.

La croissance de cet exercice devrait être à deux chiffres. La RBI dans son dernier examen bimensuel de la politique monétaire a fixé une croissance du PIB de 9,5% en 2021-2022.

Le gouvernement a prévu un déficit budgétaire de 6,8 % du produit intérieur brut (PIB).

Le budget 2022-23 devrait être présenté le 1er février au cours de la première moitié de la session budgétaire du Parlement qui commence généralement la dernière semaine de janvier de chaque année.

