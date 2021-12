Consultez en ligne vos billets et participations à la Loterie de Noël 2021 | Vie

Si vous souhaitez vérifier si l’un des numéros que vous jouez au tirage de Noël de la Loterie nationale 2021, nous vous laissons une méthode pour le vérifier directement ici avec nous.

Autrefois il fallait être conscient du tirage et des voix angéliques des enfants de San Ildefonso chanter les différents prix et toutes les pierres pour savoir si vous aviez touché quelque chose au tirage.

Internet et les avancées technologiques vous permettent de vérifier en temps réel pendant ou après le tirage si votre numéro a été attribué ou non. Le tirage commence à 9 h le 22 décembre et 2.408 millions d’euros sont distribués.

Si vous avez la chance d’être honoré el Gordo vous obtiendrez 4 millions d’euros à la série, ou ce qui est le même, 400 000 euros pour chaque dixième que vous avez avec le numéro gagnant. Bien que le Trésor participe toujours au gâteau, dans ce cas 20 % de tous les prix supérieurs à 40 000 euros. Donc 320 000 euros seraient nets pour vous.

Il est vrai qu’il est peu probable que cette loterie remporte le jackpot, mais il existe de nombreux petits prix, la pierre populaire qui donne 100 euros pour chaque dixième.

Chèque Loterie de Noël 2021

De plus, il existe d’autres prix qui distribuent une somme d’argent moindre, mais qui supposent également une bonne pincée si vous avez eu de la chance. Deuxième prix de la Loterie de Noël est de 1 250 000 euros à la série gagnante, c’est-à-dire 125 000 euros le dixième. Le troisième est de 500 000 euros pour la série ou 50 000 pour chaque dixième. Les quarts et les cinquièmes distribuent respectivement 20 000 et 6 000 euros.

N’oubliez pas qu’un nombre, un dixième, un billet ou la série ne sont pas les mêmes, et que comprendre les différences entre ces termes est essentiel pour que vous sachiez combien d’argent pouvez-vous gagner à la loterie. De plus, vous devez également prendre en compte la façon de partager les coupons avant le tirage afin qu’il n’y ait aucun problème par la suite.

Une autre option plus traditionnelle consiste à s’adresser à une administration de loterie et à leur demander de vérifier si l’un des prix vous a été attribué. En fait, c’est ce qu’il faut absolument faire si vous avez eu de la chance, car de nombreux gagnants de loterie reçoivent un prix mais oublient de le récupérer à la date stipulée.

Si votre numéro a reçu l’un des prix de la loterie de Noël, vous avez jusqu’au 22 mars 2022 pour le récupérer. Bonne chance!