Consultez le résultat et les prix du tirage d’aujourd’hui, mardi 9 novembre 2021

11/09/2021 à 22:41 CET

La combinaison gagnante au tirage de Euromillions du mardi 9 novembre 2021 correspond à celui formé par les nombres suivants : 17, 25, 26, 33 et 36 et les étoiles 01 et 08.

Le code Million a été le TQZ22491.

Les Tirage au sort de l’EuroMillions Il a lieu tous les mardis et vendredis et peut être suivi par des citoyens d’Autriche, de Belgique, d’Espagne, de France, d’Irlande, du Luxembourg, du Portugal, du Royaume-Uni et de Suisse. Le premier tirage a eu lieu en février 2004 à Paris.

Chaque pari est au prix de deux euros dans la plupart des pays et se compose de sélectionnez 5 chiffres entre 1 et 50 et deux étoiles, entre les chiffres 1 et 11. Les gagnants de tous les numéros remportent le prix maximum, bien que ceux qui correspondent à cinq numéros et une ou aucune étoile, quatre numéros et 2, 1 ou aucune étoile, trois numéros et 2,1 ou 0 étoiles, deux numéros et 2 reçoivent également un prix. , 1 ou 0 étoiles; et un nombre et les deux étoiles.