Consumer Reports couronne l’iPhone 12 Pro Max comme l’un des «  meilleurs smartphones de 2021  »

Consumer Reports a publié sa ventilation de ce qu’il appelle les «meilleurs smartphones de 2021». Cette liste décompose les meilleurs smartphones de l’année et, de manière quelque peu surprenante, la publication classe l’iPhone 12 Pro Max comme le «meilleur iPhone» à acheter.

Ce qui est surprenant à propos de la recommandation Consumer Reports de l’iPhone 12 Pro Max, c’est que la publication approuve rarement l’iPhone le plus haut de gamme d’Apple pour le grand public. L’iPhone 12 Pro Max coûte 1099 $, ce qui le rend nettement plus cher que l’iPhone 12 à 829 $.

Consumer Reports dit que l’iPhone 12 Pro Max en fait assez pour justifier ce prix plus élevé, bien qu’il note que l’iPhone 12 Pro est également un excellent choix:

Alors que le 12 Pro Max vous coûtera 100 $ de plus que son petit frère, le 12 Pro, il offre plusieurs heures d’autonomie supplémentaires, un écran légèrement plus grand et un appareil photo à zoom 2,5x qui vous rapproche de l’action. que la caméra 2x du 12 Pro.

D’un autre côté, la version Max est nettement plus lourde et peut être difficile à utiliser d’une seule main, même pour les personnes aux doigts longs. Si vous vous méfiez des téléphones volumineux, vous serez peut-être plus heureux avec le 12 Pro.