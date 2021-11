‘Contact établi’ en tant qu’œil de Newcastle qui a signé Griezmann, Aguero

Un rapport en Espagne affirme que Newcastle United tentera d’attirer le directeur sportif de Barcelone Ramon Planes au club pour aider le nouveau manager Eddie Howe.

Howe est maintenant à la barre de St James’ Park et a été chargé de renverser la vapeur. Les Magpies ont glissé au 19e rang du classement de la Premier League et n’ont pas encore remporté de match de championnat cette saison. Les nouveaux propriétaires ont clairement indiqué qu’ils soutiendraient le patron en janvier et les fenêtres de transfert suivantes.

De nombreux noms ont été avancés qui pourrait rejoindre le club dans la nouvelle année. Mais l’équipe du nord-est veut que quelqu’un travaille aux côtés de Howe pour s’assurer qu’ils concluent les bonnes affaires.

Les anciennes stars de la Premier League et les internationaux néerlandais Marc Overmars et Edwin van der Sar ont été liés. Cependant, Marca (via TBR) affirme que les Tynesiders se tourneront vers Planes pour les aider à superviser leur montée en puissance.

L’homme de 54 ans travaille au Camp Nou depuis 2018. Il a d’abord été nommé directeur du football professionnel sous Eric Abidal.

L’Espagnol a pris la direction sportive après le départ du Français l’été dernier. Il est très apprécié dans le football européen après avoir travaillé dans des clubs tels que Racing Santander, Deportivo Alaves, UE Lleida et Espanyol.

Il a également travaillé à Tottenham avant de retourner dans son pays natal pour poursuivre sa carrière. Avions a été impliqué dans certaines transactions majeures au Barça.

Il a aidé le club à obtenir la signature de joueurs tels qu’Antoine Griezmann, Sergio Aguero, Frenkie de Jong et Memphis Depay. Les fans de Newcastle espèrent qu’il pourra avoir le même effet sur Tyneside.

Le rapport ajoute que Planes a déjà informé le Barça de son intention de partir, alimentant les spéculations sur un déménagement à Newcastle. Il est également dit que la formation soutenue par l’Arabie saoudite a » pris contact » avec lui alors qu’elle envisage ses options.

Le gardien invité à faire bouger Newcastle

Il est impossible de prédire combien de signatures Newcastle fera en janvier. Il existe un argument selon lequel toutes les zones du terrain ont besoin d’une mise à niveau.

Une position considérée comme une priorité à l’ordre du jour est celle de gardien de but. Et l’ancien tireur de Manchester United, Mark Bosnich, se sent réservé par United Dean Henderson devrait franchir le pas et rejoignez les Magpies.

Van Bronckhorst favori pour le poste des Rangers tandis que Terry et Gattuso font également partie de la liste restreinte

« Je pense qu’il devrait y aller », a déclaré Bosnich à talkSPORT (via le Manchester Evening News). «Il est au stade de sa carrière où il doit jouer au football régulièrement.

« Il le saura aussi. Je comprends qu’au début de la saison, il essaie en pré-saison de voir comment les choses se déroulent. »

LIRE LA SUITE: Newcastle suit la star de la Liga avec un dossier impeccable pour résoudre un problème clair