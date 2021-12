‘Container’ est la première émission originale en russe d’Apple TV+ en partenariat avec le service de streaming START

Apple TV+ a commandé sa première émission originale en russe. Container est une autre production d’Apple qui n’est pas à l’origine en anglais et fait suite à d’autres émissions, telles que Téhéran et Dr. Brain.

Comme révélé en exclusivité par Variety, Container est un accord de coproduction avec le service de streaming par abonnement START. L’émission met en vedette Oksana Akinshina de The Bourne Supremacy aux côtés des stars du cinéma russe Filipp Yankovskiy (Les trois mousquetaires), Marusya Fomina (Gold Diggers) et Artem Bystrov (Séisme).

Décrite comme « audacieuse » et « inébranlable », la série voit Akinshina incarner Sasha, une mère porteuse cachant un dangereux secret qui se retrouve à contrecœur enfermée dans la luxueuse maison de la riche famille dont elle est en train d’engendrer. Alors que Sasha navigue entre les privilèges et la politique des super-riches, ses secrets et les leurs menacent de se heurter.

La série a été réalisée par Maksim Sveshnikov (257 raisons de vivre) à partir d’un scénario écrit par Alexey Lyapichev (257 raisons de vivre). Il est produit par Eduard Iloyan, Vitaly Shlyappo, Alexey Trotsyuk, Denis Zhalinsky et Mikhail Tkachenko.