Conte a d’autres mauvaises nouvelles pour les fans de Tottenham Hotspur

Photo de Steve Bardens/.

Antonio Conte a confirmé que l’ailier de Tottenham Hotspur Steven Bergwijn était blessé.

Tottenham a connu un mardi pourri après avoir fait match nul 1-1 contre Southampton, qui comptait 10 hommes pendant plus de la moitié du match.

Et le manager des Spurs a révélé à Football London par la suite que Bergwijn avait raté le concours en raison d’une blessure.

Et a ajouté qu’il ne serait pas de retour à temps pour le déplacement à Watford samedi.

Il a déclaré: «Steven est blessé. Pendant le match contre Crystal Palace, il a ressenti un problème au mollet et ensemble, il s’est blessé avec Lo Celso, Romero et Sessegnon. Ils ne seront pas de retour pour le week-end.

Ange Postecoglou au Celtic | L’histoire jusqu’ici

BridTV

7496

Ange Postecoglou au Celtic | L’histoire jusqu’ici

931971

931971

centre

UCqUPn73T2WxGyzCdtLe8m7g

67 Salut, Salut (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwng3RIc-bAXurA5yt1Vj63uuVOBD1RQ9n6j_XKhD=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Un autre coup

C’est une autre mauvaise nouvelle pour les Lilywhites.

Dites ce que vous aimez à propos de l’ailier néerlandais, mais il était de loin le meilleur joueur de Tottenham lors d’une victoire en Coupe de la Ligue contre West Ham United la semaine dernière.

D’accord, il ne l’a pas fait régulièrement pour les Spurs, mais sa performance contre les Hammers a été un grand rappel que Bergwijn, à son époque, est un atout.

En théorie, l’équipe de Conte devrait encore avoir assez pour gagner à Vicarage Road, l’équipe de Claudio Ranieri se débattant énormément ces derniers temps.

Mais l’arrivée de Bergwijn sur la liste des blessés est vraiment un gros point négatif pour l’entraîneur italien.

Points perdus

Ne vous en cachez pas – ce sont deux points perdus pour Tottenham.

Même si les Londoniens du nord ont perdu un but, le fait qu’ils aient eu un homme de plus que les Saints pendant 50 minutes illustre qu’un match nul 1-1 est un résultat horrible.

Ils ont été un peu malchanceux, Harry Kane ayant marqué un but et Fraser Forster évitant fortuitement un but contre son camp.

Mais encore, Bergwijn aurait pu faire la différence contre Southampton et son absence pourrait sans aucun doute se faire sentir à nouveau à Watford.

Photo de Robin Jones/.

Dans d’autres nouvelles, « Venez de nulle part » : un expert de Sky stupéfait par un joueur « incroyable » des Spurs