Conte a déclaré à trois stars de Tottenham qu’il devait s’adresser pour éviter le problème de Harry Kane

Glenn Hoddle a donné à Harry Kane une passe sur sa mauvaise forme cette saison, soulignant plutôt que trois joueurs de Tottenham, Antonio Conte, doivent s’améliorer pour tirer le meilleur parti de leur talisman.

Les démonstrations lugubres de Harry Kane dans un Tottenham chemise cette saison a pris beaucoup par surprise. Kane a connu sans doute sa meilleure saison à ce jour l’année dernière. Sa volonté de s’enfoncer profondément et de dicter le jeu dans le dernier tiers l’a vu décrocher des passes décisives à deux chiffres pour accompagner ses 23 buts en championnat.

Mais après son transfert bâclé à Manchester City cet été, Kane a semblé l’ombre de lui-même cette saison – au moins aux couleurs des Spurs.

Les derniers tiers du club ont sans aucun doute contribué au limogeage de Nuno Espirito Santo. L’une des priorités du nouveau patron Antonio Conte sera de récompenser le meilleur de son avant-centre.

Et en parlant à talkSPORT (via l’Express), l’ancien joueur et manager de Tottenham, Glenn Hoddle, a identifié trois joueurs hors de forme essentiels pour attiser les incendies de Kane.

Mais d’abord, Hoddle a expliqué pourquoi il pense que Kane a du mal, en déclarant : « Kane est allé plus loin la saison dernière et il était fantastique. Il était comme un n°10 et un n°9, il jouait deux rôles et les jouait de manière experte.

« Il pensait qu’il allait [to Manchester City] mais il ne l’a pas fait et mentalement, vous devez surmonter cela. C’est là que je pense qu’il est en ce moment.

« Les autres joueurs de l’équipe doivent passer au premier plan. Jouant en tant que n°9 et n°10, il a obtenu plus de passes décisives que n’importe qui dans la ligue et il a également marqué les buts, donc les autres joueurs doivent le ramasser cette saison et l’amener à un autre niveau.

Sur quel problème les joueurs Conte doit s’attaquer pour aider Kane, Hoddle a ajouté : « Leur milieu de terrain n’est pas correct.

«Pierre-Emile Hojbjerg est un excellent milieu de terrain mais il faut aussi avoir de la créativité au milieu de terrain.

« [Giovani] Lo Celso et [Tanguy] Ndombele doit s’améliorer, je ne les vois pas comme des joueurs qui vont être cohérents, qui vont créer, qui connaissent le jeu – à bien des égards, ils ne comprennent pas le jeu tel que je le vois.

« Ndombele a des compétences merveilleuses, mais c’est un joueur trop improvisé. Il peut faire des choses merveilleuses avec un ballon de football, mais nous le faisions tous dans la cour de récréation – il n’y a pas de forme quand vous jouez là-bas.

Hoddle désigne Dele Alli avec une question

Hoddle a ensuite vérifié le nom de Dele Alli. Le joueur de 25 ans a été lié à un éloignement après que sa baisse dramatique de forme au cours des dernières saisons n’ait montré aucun signe de ralentissement. Newcastle est un côté qui a établi des liens réguliers.

Mais plutôt que de partir, Hoddle a laissé entendre qu’Alli avait encore un avenir chez les Spurs après avoir insisté sur le fait que ses meilleurs moments étaient survenus lors de sa combinaison avec Kane.

« Je lui demanderais ce qu’il pensait être son meilleur atout en tant que milieu de terrain – j’aimerais qu’il me donne la réponse », a poursuivi Hoddle.

« S’il ne le savait pas, je lui expliquerais mais je pense qu’il dirait » Je suis un milieu de terrain buteur « , c’est ce que je voudrais qu’il dise.

«C’était à ce moment-là qu’il était à son meilleur. Il choisirait où Harry Kane ferait des courses et il irait dans les zones dans la boîte.

